أجنبية تقع فى فخ تحديث البيانات البنكية.. والداخلية تكشف التفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والإحتيال على إحدى السيدات والإستيلاء على مبلغ مالى من حسابها البنكى.

تبلغ للإدارة العامة للأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص ، يحمل جنسية إحدى الدول" ، بتعرض زوجته ، تحمل ذات الجنسية " للنصب والإحتيال والإستيلاء منها على مبلغ مالى من حسابها البنكى عقب تلقيها إتصال هاتفى من شخصان إدعيا خلاله كونهما من موظفى خدمة عملاء البنك وتحصلهما على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بها.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) ، وبحوزتهما (مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى" – 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").

وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافا بإرتكابهما 3 وقائع نصب أخرى بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.