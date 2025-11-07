اشتروا أراضِ وسيارات.. 4 تجار مخدرات يغسلون 320 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 320 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (320) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .