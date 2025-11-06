صفقة بـ 225 مليون جنيه.. الداخلية تضبط شحنة حشيش ضخمة بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر جنائية وبحوزتهم 3 أطنان من مخدرى الهيدرو والحشيش تمهيداً للإتجار بها بالسويس .. قدرت قيمتها المالية بـ 225 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهم وضبطهم بنطاق محافظة السويس، وبحوزتهم (2 طن لمخدر الهيدرو – طن لمخدر الحشيش).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (225 مليون جنيه).

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية المتورطة فى جلب وترويج المواد المخدرة.