فيديوهات مخلة .. الداخلية تعلن القبض على صانعتي محتوى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامهما بالرقص بصورة خادشة للحياء.
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعتى محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامهما بالرقص بصورة خادشة للحياء.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة وبمواجهتهما إعترفتا بقيامهما بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.