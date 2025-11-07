وزير التعليم العالي يتفقد مبنى الوزارة بمدينة نصر ويوجّه بتطوير خدمات المواطنين

تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مبنى الوزارة بحي السفارات بمدينة نصر، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على الخدمات التي تُقدَّم بشكل مباشر للطلاب وأولياء الأمور.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين والطلاب، ورفع كفاءة الأداء الإداري داخل قطاعات الوزارة.

وخلال الجولة، شدد الوزير على أهمية تهيئة بيئة عمل متميزة داخل مقر الوزارة، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها، مؤكدًا أن المواطن هو محور العملية التعليمية والخدمة الحكومية، وتطوير بيئة الاستقبال والتعامل واجب على جميع قطاعات الوزارة.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور حرصه على تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير المباني الإدارية والخدمات المقدمة داخل الوزارة، بما يتماشى مع التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

ووجّه الدكتور أيمن عاشور بضرورة تطوير مبنى الوزارة بحي السفارات، ليواكب أحدث المعايير الإدارية والخدمية، موضحًا أن الهدف من عمليات التطوير هو خلق بيئة عمل نموذجية للعاملين، وتوفير خدمات أكثر كفاءة للمواطنين والطلاب.

وشملت الجولة تفقد المكاتب الإدارية لمجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية ومجلس أفرع الجامعات الأجنبية، وعدد من المكاتب الإدارية لمختلف القطاعات بالوزارة، حيث تابع سير العمل داخل إدارات القبول والتسجيل وخدمة المواطنين، واطلع على آلية استقبال الطلبات والاستفسارات، ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور.

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى عدد من الموظفين العاملين بالإدارات المختلفة، وناقش معهم سُبل تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل اليومي، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر بين القيادات والعاملين بالوزارة، لضمان سرعة حل المشكلات، والاستفادة من المقترحات التي تُسهم في تطوير منظومة العمل الإداري والخدمي.

كما التقى الوزير بعدد من المواطنين والطلاب المترددين على المبنى، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، ووجّه بسرعة دراسة هذه الملاحظات والعمل على تحسين تجربة المواطنين داخل الوزارة.

كما شملت الجولة زيارة نادي الطلاب الوافدين التابع للوزارة، حيث التقى الوزير بعدد من الطلاب الوافدين من مختلف الدول، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الخدمات التعليمية والاجتماعية المقدمة لهم، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا برعاية الطلاب الوافدين وتعزيز تجربتهم التعليمية والثقافية في مصر.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الطلاب الوافدين هم سفراء لبلادهم داخل الجامعات المصرية، لافتًا إلى حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية وخدمية متميزة، خاصة وأن هذا يعد جزءًا من استراتيجية تعزيز مكانة مصر كوجهة تعليمية رائدة في المنطقة.

حضر الجولة التفقدية كل من، الدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتورة سلوى رشاد أمين مجلس أفرع الجامعات الأجنبية، والدكتور هاني مدكور مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

