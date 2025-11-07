قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إماراتي وأوروبي.. طاقم تحكيم مباريات السوبر المصري
الحوثي: أسقطنا لأمريكا 22 طائرة إم كيو-9 بسبب مساندتها للاحتلال
نقيب الموسيقيين في المنيا يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي
من برلين إلى بريتوريا.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تحدد ملامح التعاون مع 6 دول
رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية: مصر في حتة تانية بتنظيمها البطولات الدولية
محافظ الإسكندرية يتابع حادث حريق بمخزن ملابس بمساكن الناصرية
مصر علي موعد مع إنجاز طبي جديد .. تفاصيل إنشاء مستشفى النيل للأطفال
أشرف عبد الغني: «علم الروم» نقلة نوعية اقتصاديًا واجتماعيًا
تعرف على موعد ومكان عزاء والد محمد رمضان
أحمد الكاس يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة فنزويلا بكأس العالم تحت 17
الزمالك يؤدي مرانه في الجيمانزيوم استعدادا لمواجهة الأهلي بـ نهائي السوبر
بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في أبوظبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يتفقد مبنى الوزارة بمدينة نصر ويوجّه بتطوير خدمات المواطنين

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربينى

تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مبنى الوزارة بحي السفارات بمدينة نصر، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على الخدمات التي تُقدَّم بشكل مباشر للطلاب وأولياء الأمور.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين والطلاب، ورفع كفاءة الأداء الإداري داخل قطاعات الوزارة.

وخلال الجولة، شدد الوزير على أهمية تهيئة بيئة عمل متميزة داخل مقر الوزارة، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها، مؤكدًا أن المواطن هو محور العملية التعليمية والخدمة الحكومية، وتطوير بيئة الاستقبال والتعامل واجب على جميع قطاعات الوزارة.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور حرصه على تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير المباني الإدارية والخدمات المقدمة داخل الوزارة، بما يتماشى مع التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

ووجّه الدكتور أيمن عاشور بضرورة تطوير مبنى الوزارة بحي السفارات، ليواكب أحدث المعايير الإدارية والخدمية، موضحًا أن الهدف من عمليات التطوير هو خلق بيئة عمل نموذجية للعاملين، وتوفير خدمات أكثر كفاءة للمواطنين والطلاب.

وشملت الجولة تفقد المكاتب الإدارية لمجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية ومجلس أفرع الجامعات الأجنبية، وعدد من المكاتب الإدارية لمختلف القطاعات بالوزارة، حيث تابع سير العمل داخل إدارات القبول والتسجيل وخدمة المواطنين، واطلع على آلية استقبال الطلبات والاستفسارات، ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور.

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى عدد من الموظفين العاملين بالإدارات المختلفة، وناقش معهم سُبل تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل اليومي، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر بين القيادات والعاملين بالوزارة، لضمان سرعة حل المشكلات، والاستفادة من المقترحات التي تُسهم في تطوير منظومة العمل الإداري والخدمي.

كما التقى الوزير بعدد من المواطنين والطلاب المترددين على المبنى، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، ووجّه بسرعة دراسة هذه الملاحظات والعمل على تحسين تجربة المواطنين داخل الوزارة.

كما شملت الجولة زيارة نادي الطلاب الوافدين التابع للوزارة، حيث التقى الوزير بعدد من الطلاب الوافدين من مختلف الدول، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الخدمات التعليمية والاجتماعية المقدمة لهم، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا برعاية الطلاب الوافدين وتعزيز تجربتهم التعليمية والثقافية في مصر.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الطلاب الوافدين هم سفراء لبلادهم داخل الجامعات المصرية، لافتًا إلى حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية وخدمية متميزة، خاصة وأن هذا يعد جزءًا من استراتيجية تعزيز مكانة مصر كوجهة تعليمية رائدة في المنطقة.

حضر الجولة التفقدية كل من، الدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتورة سلوى رشاد أمين مجلس أفرع الجامعات الأجنبية، والدكتور هاني مدكور مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
 

وزير التعليم العالي أيمن عاشور البحث العلمي وزارة التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

المنتدي الوزاري لدول الحزام والطريق للتعاون الدولي

التنمية المحلية: تبادل الخبرات والتكنولوجيا في الحد من الكوارث بين مصر والصين

الوطنية للانتخابات تشكر وزارة الخارجية على افتتاح المقرات الانتخابية الجديدة لتصويت المصريين بالخارج

الوطنية للانتخابات تشكر الخارجية على افتتاح المقرات الجديدة لتصويت المصريين بالخارج

سفير أستراليا لغرفة الوطنية للانتخابات: يجب على المصريين أن يستفيدوا باستحاق التصويت بانتخابات مجلس النواب لصالح مصر

سفير أستراليا: يجب على المصريين أن يستفيدوا من استحاق التصويت بانتخابات النواب لصالح مصر

بالصور

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عددا من عقود الاتفاق مع القومية للأنفاق والبحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

السائقون فقدوا الرؤية.. استدعاء أكثر من مليون سيارة تويوتا

تسلا
تسلا
تسلا

أبواب تسلا تثير الذعر حول العالم بعد احتجاز أطفال بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد