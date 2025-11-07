الصناعة تعلن عن مستجدات تطبيق دعم المستثمرين الصناعيين الخاص بالوزارة

أعلنت وزارة الصناعة أن تطبيق دعم المستثمرين الذي أطلقته الوزارة قبل عدة أشهر على الهاتف الجوال (بنظام أندرويد) لمواكبة التوجهات التكنولوجية الحديثة والتيسير على المستثمرين المتعاملين مع وزارة الصناعة وجهاتها التابعة لاستقبال شكاواهم وطلباتهم، أصبح متاحاً الآن بنظام IOS لخدمة كافة المستثمرين ومتاحا للتحميل من متجر App Store، كما تم ربط التطبيق بالوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية (وزارات البيئة- الإنتاج الحربي- الكهرباء والطاقة المتجددة- البترول والثروة المعدنية- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- قطاع الأعمال العام- المالية- الاستثمار والتجارة الخارجية- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- التموين والتجارة الداخلية- الزراعة واستصلاح الأراضي- العمل) (وكذا البنك المركزي- الهيئة القومية لسلامة الغذاء) لمتابعة طلبات وشكاوى المستثمرين المتعلقة بالصناعة مع الجهات المعنية.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بربط منظومة طلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين بنافذة واحدة للمتابعة مع مختلف الجهات المعنية لتوفير الوقت والجهد على المستثمر، حيث تم منذ إنشاء وحدة خدمة ودعم المستثمرين وحتى الآن تلقّي ٢٣٨٢ شكوى وطلبا من المستثمرين، وتم حل ٦٠٤ منها بالكامل، وتوجيه ٩٩٢ مستثمرًا وإرشادهم لكيفية حل مشكلاتهم.

ويمكن للمستثمر من خلال التطبيق إرسال الشكوى أو الاستفسار لوحدة خدمة ودعم المستثمرين ويتم إرسال إشعار على الهاتف يفيد بأن الشكوى تم توجيهها للوزارة او الجهة المعنية، وعند الرد من الجهة المعنية على الشكوى تتم موافاة المستثمر بالرد النهائي من خلال التطبيق، ويمكن للمستثمر إرسال استعجال من خلال التطبيق على الشكوى أو الاستفسار في حالة تأخر الرد.

خطوات إنشاء حساب المستثمر على التطبيق

- تسجيل البيانات الشخصية (الاسم ورقم التليفون والبريد الالكتروني والنشاط والمحافظة)

- اختيار الخدمة المطلوبة سواء الشكوى أو الاستفسار

1. يمكن تحميل التطبيق من خلال الدخول على الرابط التالي للأندرويد: https://play.google.com/store/apps/details?id=mi.isdt.complaints،

2. ولنسخة IOS: https://apps.apple.com/us/app/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86/id6739993615

3. خطوات تقديم شكوى أو استفسار:

- اضغط على " ابدأ " للدخول على التطبيق.

- في حالة الدخول على التطبيق أول مرة يتم تسجيل البيانات الشخصية (الاسم - رقم التليفون - البريد الإلكتروني- النشاط - المحافظة) لإنشاء حساب

- اختيار الخدمة المطلوبة (شكاوى- استفسارات).

- تسجيل البيانات المطلوبة (عنوان الشكوى أو الاستفسار- الموضوع- إرفاق المستندات ان وجدت في صيغة صور بحد أقصى 5 صور)

- اضغط "سجل" لإرسال الشكوى أو الاستفسار

ويمكن الدخول إلى الحساب والبيانات الشخصية عن طريق الضغط على "بروفايل" ومتابعة موقف (الشكوى أو الاستفسار او ارسال استعجال في حالة تأخر الرد عن طريق الضغط على "متابعة".

جدير بالذكر أن وزارة الصناعة شكلت وحدة خدمة ودعم المستثمرين لسرعة التعامل مع طلبات وشكاوى المستثمرين لحل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة.