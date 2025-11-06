نائب الشيوخ: صناعة السيارات نقطة تحول للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات

قال النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ، إن صناعة السيارات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن الدولة تسعى لأن تتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.

وأضاف سمير في تصريح خاص، لـ صدي البلد أن توفير الدولة للبنية الأساسية ومناخ الاستثمار الجاذب للشركات العالمية والوطنية يعكس رؤية القيادة السياسية في دعم القطاع الصناعي وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن توطين الصناعات المغذية للسيارات وتعميق الإنتاج المحلي من المكونات أصبح استراتيجية واضحة لتعزيز الاقتصاد وتقليل الاستيراد.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تطوير صناعة السيارات ليس مجرد هدف اقتصادي فقط، بل عامل محفز لجذب الاستثمارات في سلاسل القيمة الصناعية المرتبطة بالنقل والطاقة واللوجستيات، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز قدرة مصر على المنافسة الإقليمية ويضعها على خريطة التصنيع العالمية.