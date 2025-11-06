قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوليفيا تفرج عن الرئيسة السابقة جانين آنيز بعد أربع سنوات من السجن
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
قائد القوات البحرية يشرح تفاصيل تأمين حدود مصر المائية .. فيديو
جلسة طارئة بالأمم المتحدة حول الفاشر.. ومصر تتصدر الجهود الإقليمية لفرض هدنة شاملة في السودان
اكتشاف كنز خفي يغير موازين القوى العالمية .. ماذا يوجد في جرينلاند؟
أكبر محاكمة فساد في الأرجنتين.. 87 متهمًا بينهم رئيسة البلاد ودفاتر تفضح أسرار الرشاوى
عواد بعد تألقه أمام بيراميدز: مستعدون لموقعة الأهلي وهدفي إسعاد جماهير الزمالك
الغندور بعد فوز الزمالك: كسب بالجهد والعرق والتركيز
عارض صحي يوقف مؤتمر ترامب مع شركات الأدوية داخل المكتب البيضاوي مؤقتًا
الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق
والدتها بتسيبها في البيت وتروح الشغل .. كواليس العثور على جثة رضيعة بشنطة مدرسة بفيصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

محاضرة لـ العواري حول منزلة علم الكلام لطلاب جامعة مركز الثقافة بالهند

د.عبد الفتاح العواري خلال المحاضرة
د.عبد الفتاح العواري خلال المحاضرة

شهدت كلية أصول الدين بجامعة مركز كاليكوت مساء أمس انعقاد محاضرة علمية متميزة بعنوان «منزلة علم الكلام بين العلوم الإسلامية»، حضرها عدد كبير من طلبة كلية أصول الدين وأساتذتها، في جوٍّ علمي مفعم بالحيوية والمناقشة العلمية الرصينة.

وقد افتتح المجلس رئيس الجامعة  محمد الفيضي بكلمة بيّن فيها فوائد علم الكلام ومكانته في بناء الفكر الإسلامي المتزن، مؤكّدًا أن هذا العلم كان ولا يزال حصنًا منيعًا للعقيدة الإسلامية أمام شبهات المضلّين ومذاهب المنكرين.

ثم ألقى  عميد كلية أصول الدين  عبد الله الثقافي البلنوري كلمة الترحيب، رحّب فيها بالمحاضر والضيوف والطلبة، مبرزًا أن دراسة علم الكلام تمثّل ركيزة أساسية في تكوين شخصية العالم الواعي بعقيدته والمدافع عنها بالحجة والبرهان.
بعد ذلك قدّم المحاضر فضيلة الدكتور عبد الفتاح العواري عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر عرضًا علميًا تناول فيه منزلة علم الكلام بين العلوم الإسلامية، مشيرًا إلى أهميته في العصر الحديث، حيث تتجدّد الشبهات وتحتاج الأمة إلى من يردّها بالعلم الراسخ والفكر الرصين.
وأوضح أن علم الكلام هو العلم الذي يبحث في العقائد الدينية عن طريق الأدلة اليقينية، وأنه أول ما يجب على المكلّف هو النظر الموصل إلى معرفة الله تعالى، لأن معرفة الخالق أساس كل معرفة.
ثم تطرّق إلى وجه التسمية بعلم الكلام، مبينًا أن العلماء أطلقوا عليه هذا الاسم لأن أكثر مسائله تدور حول الكلام في التوحيد وصفات الله تعالى، فقيل فيه "الكلام في كذا وكذا"، كما يُسمّى أيضًا علم التوحيد لأنه يُعنى بإثبات وحدانية الله تعالى.
وأشار المحاضر إلى ما قاله الإمام الكرخي في تعريف علم الكلام، وإلى إسهامات العلامة السعد التفتازاني في تحرير مباحثه وتقريبها إلى الأذهان، مما جعله علمًا جامعًا بين النظر العقلي والنقل الشرعي.
وأشار إلي فوائد علم الكلام مبينا أن لعلم الكلام فوائد عظيمة، من أبرزها:
تحقيق التوحيد الخالص: إثبات وحدانية الله وتنزيهه عن الشرك والصفات البشرية.
والرد على الملاحدة وأهل الأهواء: تزويد المسلم بأدلة عقلية ونقلية للرد على الشبهات.
وتثبيت العقيدة بالعقل والنقل: الجمع بين النصوص الشرعية والمنطق العقلي.
وفهم صفات الله على وجه صحيح: توضيح معاني الصفات الإلهية دون تشبيه أو تعطيل.
وتمييز الحق من الباطل: كشف الانحرافات العقدية للفرق المخالفة.
و تقوية الإيمان: جعل الإيمان قائمًا على الفهم والتأمل لا على التقليد وحده.
والدفاع عن الشريعة الإسلامية: إعداد المسلم للرد على الفلاسفة والمشككين.
و تعميق التفكير المنطقي: تنمية القدرة على التحليل العقلي والنقاش الموضوعي.

و توضيح العلاقة بين العقل والوحي: بيان أن العقل السليم لا يعارض النص الصريح.
و التمهيد للعلوم الشرعية الأخرى: تسهيل فهم أصول الفقه والتفسير والحديث على قاعدة عقدية راسخة.
وفي ختام اللقاء، شكر عميد الكلية  عبد الله الثقافي البلنوري المحاضر الكريم على هذه الإفادة العلمية، مؤكدًا أن مثل هذه الندوات تغرس في الطلبة حبَّ البحث والنظر العقلي، وتدفعهم إلى التعمّق في علوم العقيدة الإسلامية.
 

كلية أصول الدين علم الكلام الإمام الكرخي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

محمد رمضان

بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

تفاصيل أول لقاء بين محافظ كفر الشيخ ورئيس شركة المياه الجديد.. صور

احتفال مهرجان قنا

بحضور 3 محافظين.. افتتاح مبهر لمهرجان قنا للفنون والحرف التراثية بمعبد دندرة .. صور

جانب من الفعاليات

بحضور رئيس الحزب.. «حماة الوطن» ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم مرشحيه بكفر الشيخ

بالصور

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد