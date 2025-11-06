قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوليفيا تفرج عن الرئيسة السابقة جانين آنيز بعد أربع سنوات من السجن
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
قائد القوات البحرية يشرح تفاصيل تأمين حدود مصر المائية .. فيديو
جلسة طارئة بالأمم المتحدة حول الفاشر.. ومصر تتصدر الجهود الإقليمية لفرض هدنة شاملة في السودان
اكتشاف كنز خفي يغير موازين القوى العالمية .. ماذا يوجد في جرينلاند؟
أكبر محاكمة فساد في الأرجنتين.. 87 متهمًا بينهم رئيسة البلاد ودفاتر تفضح أسرار الرشاوى
عواد بعد تألقه أمام بيراميدز: مستعدون لموقعة الأهلي وهدفي إسعاد جماهير الزمالك
الغندور بعد فوز الزمالك: كسب بالجهد والعرق والتركيز
عارض صحي يوقف مؤتمر ترامب مع شركات الأدوية داخل المكتب البيضاوي مؤقتًا
الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق
والدتها بتسيبها في البيت وتروح الشغل .. كواليس العثور على جثة رضيعة بشنطة مدرسة بفيصل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أكبر محاكمة فساد في الأرجنتين.. 87 متهمًا بينهم رئيسة البلاد ودفاتر تفضح أسرار الرشاوى

القسم الخارجي

انطلقت اليوم الخميس في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس أكبر محاكمة فساد في تاريخ البلاد، وسط اهتمام محلي ودولي واسع، نظرًا لحجم المتهمين وطبيعة القضايا المرتبطة بها، والتي يُعتقد أنها كشفت واحدة من أعمق شبكات الفساد في أمريكا اللاتينية خلال العقدين الماضيين.

وتضم لائحة الاتهام 87 شخصية سياسية ورجال أعمال وموظفين حكوميين، من بينهم الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر (التي تولّت الحكم بين عامي 2007 و2015)، والمتهمة مع زوجها الراحل نيستور كيرشنر (الرئيس الأسبق 2003–2007) بإنشاء منظومة فساد مؤسسية تُجبر الشركات على دفع رشى مالية مقابل الفوز بعقود حكومية ضخمة.

وبحسب التحقيقات، جرى دفع ما لا يقل عن 60 مليون دولار أمريكي في شكل رشاوى على مدى سنوات، وهو ما أقرّ به عدد من رجال الأعمال الذين شاركوا في تلك المعاملات. وتُعد القضية — التي وُصفت إعلاميًا باسم "دفاتر الرشاوى" — من أكثر ملفات الفساد تفصيلًا، بعدما كشف سائق حكومي سابق عن سجلات دقيقة كان يحتفظ بها توثق تواريخ وأماكن تسليم الأموال، التي كانت تُنقل في حقائب كبيرة وحقائب يد إلى مقر الإقامة الرئاسي ومقر الحكومة وكذلك إلى شقة عائلة كيرشنر الخاصة.

ومن المنتظر أن تمتد جلسات المحاكمة لعدة سنوات، نظرًا لضخامة الملف وعدد الشهود الذين تجاوزوا 440 شاهدًا، إلى جانب الكم الهائل من الوثائق والأدلة المصورة. وتنفي كريستينا كيرشنر، البالغة من العمر 72 عامًا، جميع التهم الموجهة إليها، ووصفت القضية بأنها "هجوم سياسي ممنهج" يهدف إلى إقصائها نهائيًا من الساحة العامة.

وتقضي كيرشنر حاليًا عقوبة بالسجن ست سنوات قيد الإقامة الجبرية في منزلها، على خلفية إدانتها في قضية فساد أخرى تتعلق بإسناد عقود أشغال عامة بشكل غير قانوني خلال فترة رئاستها، فيما يُتوقع أن تُفتح ضدها محاكمتان إضافيتان العام المقبل.

ويرى مراقبون أن هذه المحاكمة تمثل اختبارًا حقيقيًا لاستقلال القضاء الأرجنتيني، وقدرتها على مواجهة النفوذ السياسي في بلدٍ لطالما اتُهمت مؤسساته بالتراخي في ملاحقة قضايا الفساد الكبرى. كما يُنتظر أن تُعيد هذه القضية رسم المشهد السياسي الداخلي، لا سيما في ظل استمرار الانقسام بين أنصار كيرشنر الذين يعدّونها "رمزًا للعدالة الاجتماعية"، وخصومها الذين يعتبرونها "رمزًا لفساد النظام القديم".

في المقابل، يرى محللون اقتصاديون أن فتح هذا الملف قد يُسهم في استعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأرجنتيني الذي يمر بأزمة حادة، شرط أن تتسم المحاكمة بالشفافية والنزاهة، مؤكدين أن نجاحها سيكون بمثابة نقطة تحوّل في تاريخ العدالة في البلاد.

العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس محاكمة فساد أمريكا اللاتينية كيرشنر كريستينا فرنانديز دي كيرشنر

