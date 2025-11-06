قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
قائد القوات البحرية يشرح تفاصيل تأمين حدود مصر المائية .. فيديو
جلسة طارئة بالأمم المتحدة حول الفاشر.. ومصر تتصدر الجهود الإقليمية لفرض هدنة شاملة في السودان
اكتشاف كنز خفي يغير موازين القوى العالمية .. ماذا يوجد في جرينلاند؟
أكبر محاكمة فساد في الأرجنتين.. 87 متهمًا بينهم رئيسة البلاد ودفاتر تفضح أسرار الرشاوى
عواد بعد تألقه أمام بيراميدز: مستعدون لموقعة الأهلي وهدفي إسعاد جماهير الزمالك
الغندور بعد فوز الزمالك: كسب بالجهد والعرق والتركيز
عارض صحي يوقف مؤتمر ترامب مع شركات الأدوية داخل المكتب البيضاوي مؤقتًا
الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق
والدتها بتسيبها في البيت وتروح الشغل .. كواليس العثور على جثة رضيعة بشنطة مدرسة بفيصل
القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في السوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اكتشاف كنز خفي يغير موازين القوى العالمية .. ماذا يوجد في جرينلاند؟

أحمد أيمن

في أقصى شمال الكرة الأرضية، تتواجد جرينلاند، الجزيرة التي تغطيها الثلوج والتي أصبحت فجأة مركز اهتمام عالمي. 

هذه الأرض القاحلة تحتضن ثروات معدنية هائلة، من بينها المعادن النادرة الضرورية للتكنولوجيا الحديثة والمعدات العسكرية المتطورة. 

ومع تصاعد التوترات بين القوى الكبرى وزيادة الاعتماد الغربي على الصين في إنتاج هذه المعادن، بدأت جرينلاند تتحول إلى ساحة استراتيجية قد تعيد ترتيب القوة الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.

المعادن النادرة في جرينلاند

تتجه أنظار الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نحو جرينلاند كمصدر استراتيجي للمعادن النادرة. تعود أهمية هذه المعادن إلى استخدامها في التطبيقات التكنولوجية المتطورة، بدءًا من الهواتف الذكية وصولاً إلى الأنظمة الدفاعية المعقدة. 

يعد مشروع تانبريز في جنوب جرينلاند من أبرز المشاريع التي تركز على استخراج المعادن النادرة، حيث تحتوي المنطقة على عناصر مثل النيوديميوم والتربيوم، التي تُستخدم في تصنيع المغناطيسات عالية القوة والمركبات الكهربائية وتوربينات الرياح.

تسيطر الصين حاليًا على أكثر من 60٪ من إنتاج المعادن النادرة في العالم و90٪ من المعالجة، مما يجعل من الضروري للغرب البحث عن مصادر بديلة لتقليل الاعتماد عليها. 

وقد أبدى البيت الأبيض اهتمامًا استراتيجيًا بغرينلاند، مشددًا على الحاجة إلى الحصول على هذه المعادن لأسباب أمنية. ومع ذلك، أكدت حكومة غرينلاند على سيادتها واستقلالها من خلال التأكيد على أن الجزيرة ليست "قطعة أرض يمكن شراؤها".

تحديات التعدين في جرينلاند

تحمل مشاريع التعدين في جرينلاند العديد من التحديات، من أبرزها التضاريس الجبلية والمناخ القاسي. تجعل هذه العوامل من عمليات الحفر مكلفة ومعقدة. 

كما يتطلب الوصول إلى مواقع التعدين استخدام القوارب أو المروحيات فقط، مما يفرض على المستثمرين بناء بنية تحتية مثل المصانع والمساكن من الصفر. رغم هذه العراقيل، ترى شركات مثل "كريتيكال ميتالز" و"لومينا للمواد المستدامة" أن الإمكانات هنا هائلة، وتخطط لفتح مناجم جديدة خلال السنوات العشر المقبلة.

تعتبر الجوانب الاجتماعية أيضا تحديًا آخر، حيث يعيش حوالي 6000 نسمة في جنوب غرينلاند، موزعين بين بلدات صغيرة وقرى نائية. الصيد وصيد الأسماك جزء لا يتجزأ من ثقافتهم. 

يطمح القادة المحليون إلى خلق فرص عمل متنوعة من خلال التعدين، ولكن هناك قلق بشأن تأثير هذه العمليات على البيئة والثقافة المحلية.

الطريق نحو اقتصاد مستدام

تسعى جرينلاند إلى تنويع اقتصادها، الذي يبلغ حجمه حوالي 3 مليارات دولار ويعتمد إلى حد كبير على الدعم الدنماركي وصادرات الأسماك. 

يعتبر الاستثمار في التعدين مستقبلًا واعدًا، خاصة مع الدعم الذي تتلقاه الشركات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. يتوقع أن تشمل هذه المساعدات قروضًا محتملة بمئات الملايين، مما يمكّن غرينلاند من بناء سلسلة توريد مستقلة.

في خضم هذه التطورات، يبدو أن جنوب جرينلاند يقف على أعتاب ثورة استراتيجية في مجال التعدين قد تغيّر موازين القوة في السوق العالمية للمعادن النادرة. 

وبحسب الخبراء والمحللين، فإن النجاح في استغلال هذه الثروات المعدنية لن يعتمد فقط على وفرتها، بل أيضًا على القدرة على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة واحترام حقوق السكان المحليين. إذا تحققت هذه التحديات، يمكن أن تصبح جرينلاند لاعبًا رئيسيًا في صناعة المعادن النادرة العالمية.

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

محمد رمضان

بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان

محافظ كفر الشيخ

تفاصيل أول لقاء بين محافظ كفر الشيخ ورئيس شركة المياه الجديد.. صور

احتفال مهرجان قنا

بحضور 3 محافظين.. افتتاح مبهر لمهرجان قنا للفنون والحرف التراثية بمعبد دندرة .. صور

جانب من الفعاليات

بحضور رئيس الحزب.. «حماة الوطن» ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم مرشحيه بكفر الشيخ

بالصور

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بيطري الشرقية

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

