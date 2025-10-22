كنز ذهبي في قلب الصحراء.. خبير يكشف أسرار اكتشاف ضخم بشلاتين

أكد الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بجامعة طنطا، أن الكشف الجديد للذهب في منطقة غرب جبل علبة بشلاتين يُعد أحد أهم الاكتشافات التعدينية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، ويمثل فرصة اقتصادية هائلة قد تسهم في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

اكتشاف يبشر بطفرة في قطاع التعدين

وأوضح الدكتور مَعن أن إعلان شركة آفاق للتعدين المصرية عن قرب الكشف التجاري الجديد للاحتياطي الذهبي الذي يقدر مبدئيًا بنحو 200 ألف أوقية (حوالي 6 أطنان من الذهب الخالص)، يعد مؤشرًا قويًا على أن المنطقة ما زالت تزخر بثروات ضخمة لم تُستغل بعد.

وأشار إلى أن الشركة أنفقت حتى الآن ما يزيد على 20 مليون دولار في أعمال البحث والتنقيب، وهو ما يعكس جدية المشروع وضخامة الاستثمارات التي تم ضخها، مؤكدًا أن بناء مصنع لإنتاج الذهب بتكلفة 50 مليون دولار خلال عامين فقط، يُظهر أن مصر تتجه نحو مرحلة تصنيع الذهب محليًا بدلاً من تصدير الخام فقط.

بعد استراتيجي ضمن رؤية مصر 2030

وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذا المشروع يأتي متسقًا مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة مليار دولار في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى تحويل التعدين إلى ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي بعد نجاحها في تطوير صناعة الطاقة والبنية التحتية.

وقال إن منطقة شلاتين تمثل موقعًا استراتيجيًا فريدًا لقربها من الموانئ البحرية، ما يسهل عمليات النقل والتصدير، مؤكدًا أن الاكتشاف الجديد قد يكون الخطوة الأولى لتحويل شلاتين إلى عاصمة الذهب الجديدة في المنطقة، بما تمتلكه من مقومات طبيعية واستثمارية واعدة.

تعزيز العمل المشترك بين الدولة والقطاع الخاص

وأوضح الدكتور مَعن أن الشراكة المقترحة بين شركة آفاق للتعدين وشركة شلاتين للثروة المعدنية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يعزز الكفاءة في استغلال الموارد الطبيعية ويزيد من معدلات الإنتاج المحلي للذهب.

وأضاف أن الحكومة المصرية باتت تدرك أهمية تحفيز الاستثمارات التعدينية من خلال تحديث التشريعات وتبسيط إجراءات التراخيص، ما جعل مصر أكثر جاذبية للشركات المحلية والعالمية في هذا القطاع.

أثر اقتصادي متوقع على المدى القريب

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يؤدي هذا المشروع إلى خلق مئات فرص العمل لأبناء المناطق الجنوبية، وتنشيط الأسواق المحلية في محافظات البحر الأحمر وأسوان، فضلًا عن زيادة إيرادات الدولة من صادرات الذهب وتحسين موازين المدفوعات.

وأكد أن ارتفاع إنتاج مصر إلى أكثر من 15.8 طن من الذهب سنويًا يشير إلى أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج المعادن النفيسة، مما يدعم احتياطاتها النقدية من الذهب ويقوي الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية.

شلاتين على خريطة الثروات العالمية

واختتم الدكتور رمضان مَعن تصريحه قائلًا إن "ما يحدث في شلاتين اليوم ليس مجرد كشف معدني، بل هو بداية لعصر ذهبي جديد في الاقتصاد المصري"، مشيرًا إلى أن استمرار الدولة في دعم هذا القطاع سيجعل من مصر لاعبًا إقليميًا رئيسيًا في صناعة الذهب والتعدين خلال السنوات المقبلة.