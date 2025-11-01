جايكا اليابانية: المتحف المصري الكبير كنز للإنسانية ويجسد إبداع المصريين

وجه رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، أكيهيكو تاناكا، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الصرح الحضاري العملاق يمثل كنزًا للإنسانية جمعاء، ويجسد إبداع المصريين وقدرتهم على صون تراثهم وتقديمه للعالم بصورة عصرية.

وأوضح “تاناكا”، خلال حوار خاص مع قناة “إكسترا نيوز”، أن التعاون المصري الياباني في تنفيذ المتحف المصري الكبير يعكس روح الشراكة الحقيقية بين البلدين، مشيرًا إلى أن المشروع يعد من أهم الإنجازات الثقافية في العالم الحديث، ويُبرز دور مصر الرائد في حماية التراث الإنساني.

وأكد أن بلاده تمتلك تاريخًا حافلًا من التعاون المثمر مع مصر في مجالات متعددة، يأتي في مقدمتها التعليم والثقافة والتنمية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على الثقة المتبادلة والشراكة المستمرة.