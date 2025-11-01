الولايات المتحدة تحبط مخطط هجوم إرهابي في ميشيجان قبل عيد الهالوين

ألقت قوات الأمن الأمريكية القبض على خمسة مشتبه بهم أمس في ولاية ميشيغان للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي خلال احتفالات عيد الهالوين، وفق ما أفادت شبكة CNN بمعلومات من مسؤولين أمنيين مطلعين على القضية.



وأوضح المسؤولان أن المخطط مستوحى من تنظيم داعش، وقد جرى الترويج له في غرف دردشة على الإنترنت، حيث دخل عميل سري من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إحدى هذه الغرف في مرحلة مبكرة من المناقشات.



وبحسب التقرير، بدأ التحقيق منذ عدة أشهر بعد متابعة المحادثات الرقمية، حيث ناقش المشتبه بهم طرق تنفيذ الهجوم، رغم أن تفاصيل المخطط، بما في ذلك المكان المستهدف والهدف النهائي، لم تتضح بعد. كما استعرضوا عدة خيارات مختلفة لتنفيذه.