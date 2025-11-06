بسبب معاكسة سيدة.. ضبط المتهمين في واقعة مشاجرة وإتلاف سيارة شاب بالحوامدية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن الزعم بقيام بعض الأشخاص بالتعدى على منزل شخص آخر مستخدمين أسلحة بيضاء وإحداث تلفيات بسيارته في الجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 / الجارى تبلغ لقسم شرطة الحوامدية بالجيزة من (محاسب ، ربة منزل - مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من طالبين ، نقاش - مقيمين بدائرة القسم) لحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة بسبب قيام أحد المشكو فى حقهم بمعاكسة السيدة المذكورة ، تعدوا خلالها عليهما بالسب ، وفى وقت لاحق قاموا بإحداث تلفيات بسيارة الشاكى ، وتم ضبط المشكو فى حقهم فى حينه ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.