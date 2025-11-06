قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكبر محاكمة فساد في الأرجنتين.. 87 متهمًا بينهم رئيسة البلاد ودفاتر تفضح أسرار الرشاوى
عواد بعد تألقه أمام بيراميدز: مستعدون لموقعة الأهلي وهدفي إسعاد جماهير الزمالك
الغندور بعد فوز الزمالك: كسب بالجهد والعرق والتركيز
عارض صحي يوقف مؤتمر ترامب مع شركات الأدوية داخل المكتب البيضاوي مؤقتًا
الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق
والدتها بتسيبها في البيت وتروح الشغل .. كواليس العثور على جثة رضيعة بشنطة مدرسة بفيصل
القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في السوبر
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
الكبير كبير.. شوبير يشيد بالزمالك بعد تأهله لنهائي كأس السوبر
برقم الهاتف.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025
مصرع شاب تحت عجلات القطار شمال بني سويف
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عارض صحي يوقف مؤتمر ترامب مع شركات الأدوية داخل المكتب البيضاوي مؤقتًا

شهد المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، حادثة طبية مفاجئة تسببت في إيقاف مؤقت لمؤتمر صحفي كان يعقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ممثلين عن عدد من شركات الأدوية، وذلك بعد أن أصيب أحد الحضور بعارض صحي أدى إلى فقدانه الوعي أثناء الفعالية.

ووفقًا لما نقلته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، فقد سقط أحد ممثلي الشركات مغشيًا عليه أثناء وقوفه خلف ترامب، الذي كان يجلس إلى مكتبه محاطًا بعدد من المسؤولين التنفيذيين في قطاع الدواء، حيث كان المؤتمر مخصصًا لمناقشة خطط توسيع التغطية التأمينية وخفض أسعار العلاجات المرتبطة بالسمنة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظة الارتباك التي سادت القاعة، وردة فعل ترامب الذي بدا متفاجئًا قبل أن يتدخل الطاقم الطبي التابع للبيت الأبيض بسرعة لتقديم الإسعافات الأولية للمصاب.

وفي بيان رسمي، أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرجل تعرّض لحالة إغماء مفاجئة، مضيفة أن الفريق الطبي استجاب على الفور وأن حالته مستقرة الآن، مشيرة إلى أن المؤتمر الصحفي استؤنف بعد نحو ساعة من التوقف، دون عودة المصاب إلى القاعة.

وخلال استئناف المؤتمر، علّق ترامب قائلاً إن الرجل شعر بالدوار قبل أن يفقد توازنه، مطمئنًا الحاضرين بأنه تلقى الرعاية اللازمة وهو بخير. كما أضاف أن مثل هذه المواقف "تذكّر بأهمية دعم العاملين في القطاع الصحي وتعزيز الوعي بأسباب الإجهاد والإرهاق في بيئة العمل".

وتأتي هذه الواقعة في وقت يشهد فيه قطاع الأدوية الأمريكي ضغوطًا متزايدة من إدارة ترامب لإيجاد حلول عملية لخفض الأسعار وتحسين فرص الحصول على الأدوية، خصوصًا تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري. ويرى مراقبون أن الحادثة، رغم طابعها العرضي، سلطت الضوء على الأجواء المشحونة والتوتر الذي يرافق الاجتماعات المرتبطة بهذا الملف الحساس.

