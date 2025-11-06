لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر



تباشر الجهات المختصة تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاتين اثناء سيرهما بالشارع بمدينة ٦ أكتوبر.



وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وفحص كاميرات المراقبة في محيط الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عامل لاتهامه بالتحرش بفتاتين وذلك حال سيرهما بأحد الشوارع بمدينة أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بأكتوبر، بلاغًا من فتاتين يفيد بتعرضهما لواقعة تحرش من قبل أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن مرتكب الواقعة عامل، كما تبين ارتكابه الواقعة عن طريق ملامسة أجزاء حساسة من جسديهما حال سيرهما بالطريق في مدينة أكتوبر.

من جانبها تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، لحين عرضه على جهات التحقيقات المختصة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.