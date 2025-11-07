خلال أيام.. إطلاق معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

أعلنت وزارة النقل أنه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تنطلق بعد خمسة أيام فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA 2025، تحت شعار "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة"، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025.

ويأتي تنظيم المعرض هذا العام في ظل نهضة صناعية ونقلية غير مسبوقة تشهدها الدولة المصرية، انطلاقًا من توجيهات الرئيس بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، ومركز صناعي متكامل، حيث يجمع المعرض بين قطاعي الصناعة والنقل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكدت الوزارة أن المعرض سيحظى بمشاركة أكثر من 500 شركة محلية وعالمية من 30 دولة، ويُعد منصة متكاملة لاستعراض أحدث التقنيات في مجالات النقل الذكي والصناعة واللوجستيات، بما في ذلك السكك الحديدية، والنقل الأخضر المستدام، والموانئ البحرية والبرية والجافة، والمناطق اللوجستية، والنقل النهري. كما يشهد المعرض عرضًا خارجيًا لوسائل النقل الحديثة ونماذج توطين الصناعة.

ويُركز المعرض على استعراض الفرص والمبادرات والشراكات الصناعية، إلى جانب استراتيجيات دعم التصدير، وتحفيز زيادة المكون المحلي، وربط مصنّعي المكونات بالمنتجات النهائية، بالإضافة إلى إبراز المنصة الصناعية الرقمية التي أطلقتها وزارة الصناعة لتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية وإصدار التراخيص إلكترونيًا.

ويُقام ضمن الفعاليات "المعرض السلبي للصناعة"، الذي يهدف إلى تعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلي، بما يعزز التكامل الصناعي ويُسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية وتقليل فاتورة الاستيراد، حيث حققت النسخ السابقة من المعرض نتائج ملموسة في توطين تصنيع مستلزمات الإنتاج.

كما يشهد المعرض استعراضًا لمشروعات النقل الذكي والمستدام التي نفذتها الدولة مؤخرًا، وربط وسائل النقل المختلفة بشبكة لوجستية متكاملة تدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتعزز مكانة مصر كمركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات وورش العمل التخصصية بمشاركة خبراء ومطورين ومستثمرين من داخل مصر وخارجها.

ويتزامن الحدث مع انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، بما يجسد عمق التعاون العربي المشترك في مجال النقل، ويعكس إيمان الدولة المصرية بدور هذا القطاع الحيوي في دعم التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في الوطن العربي.

وأكدت وزارة النقل في ختام بيانها أن تنظيم المعرض بالتعاون بين وزارتي النقل والصناعة يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التكامل بين القطاعين باعتبارهما جناحين أساسيين لعملية التنمية الشاملة، ولتوفير منصة تفاعلية تجمع المستثمرين والمصنعين والخبراء ومقدمي الحلول الحديثة، دعمًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء شبكة نقل وصناعة وطنية قوية تنافس إقليميًا ودوليًا.