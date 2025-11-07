سفير مصر بالسعودية: الإقبال على انتخابات البرلمان يعكس وعياً سياسياً متزايداً

قال السفير إيهاب أبو سريع سفير مصر في السعودية، إنّ العملية الانتخابية للمصريين في الخارج تسير بانضباط منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيراً إلى أن اللجنة فتحت أبوابها في التاسعة صباحاً وسط إقبال كثيف من الناخبين المصريين المقيمين في الرياض وبقية المدن السعودية.

وأضاف أبو سريع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هشام عبد التواب، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هناك تعاوناً وتنسيقاً كاملاً مع السلطات السعودية لتأمين مقار اللجان وضمان سير عملية الاقتراع بسلاسة وأمان.

وتابع، أن السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة استعدتا بشكل كامل لاستقبال الناخبين، مؤكداً أن الجالية المصرية في السعودية تُعد من أكبر الجاليات المصرية في الخليج، وهو ما استدعى اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية لتسهيل عملية التصويت على المواطنين دون أي عقبات.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير قبل صلاة الجمعة يعكس وعياً متنامياً لدى المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن الإقبال القوي يمثل رسالة واضحة على أن الشعب المصري في الخارج شريك أساسي في صناعة القرار الوطني.

ولفت إلى أن جميع أعضاء البعثتين في الرياض وجدة تم تسخيرهم لخدمة العملية الانتخابية، بدءاً من استقبال الناخبين وحتى إدلاء كل مواطن بصوته في صندوق الاقتراع.

وبيّن السفير أبو سريع أن السفارة حرصت على تقليل زمن التصويت بحيث لا يتجاوز 3 إلى 4 دقائق لكل ناخب لتسهيل سير العملية، كما تم التنسيق مع رموز الجاليات المصرية في الرياض والمدن الأخرى مثل الدمام والقصيم، حيث جرى تخصيص حافلات لنقل الناخبين من المدن البعيدة إلى مقر البعثة ثم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم، ضماناً لمشاركة أوسع وأكثر تنظيماً في هذا الاستحقاق الوطني.