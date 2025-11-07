قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: نمتلك رؤية متكاملة تجمع بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية
موعد تشغيل المونوريل والمحطات الحيوية
أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس فى مطروح اليوم الجمعة
تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل
تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا
جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع
الحبس المنزلي 10 أيام.. قرار قضائي ضد المدعية العسكرية الإسرائيلية
رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء
وزير المالية : متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو
بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
إندونيسيا.. إصابة 54 شخصا في انفجار داخل مسجد بجاكرتا أثناء صلاة الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سفير مصر بالسعودية: الإقبال على انتخابات البرلمان يعكس وعياً سياسياً متزايداً

الانتخابات
الانتخابات
البهى عمرو

قال السفير إيهاب أبو سريع سفير مصر في السعودية، إنّ العملية الانتخابية للمصريين في الخارج تسير بانضباط منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيراً إلى أن اللجنة فتحت أبوابها في التاسعة صباحاً وسط إقبال كثيف من الناخبين المصريين المقيمين في الرياض وبقية المدن السعودية.

وأضاف أبو سريع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هشام عبد التواب، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هناك تعاوناً وتنسيقاً كاملاً مع السلطات السعودية لتأمين مقار اللجان وضمان سير عملية الاقتراع بسلاسة وأمان.

وتابع، أن السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة استعدتا بشكل كامل لاستقبال الناخبين، مؤكداً أن الجالية المصرية في السعودية تُعد من أكبر الجاليات المصرية في الخليج، وهو ما استدعى اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية لتسهيل عملية التصويت على المواطنين دون أي عقبات.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير قبل صلاة الجمعة يعكس وعياً متنامياً لدى المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن الإقبال القوي يمثل رسالة واضحة على أن الشعب المصري في الخارج شريك أساسي في صناعة القرار الوطني.

ولفت إلى أن جميع أعضاء البعثتين في الرياض وجدة تم تسخيرهم لخدمة العملية الانتخابية، بدءاً من استقبال الناخبين وحتى إدلاء كل مواطن بصوته في صندوق الاقتراع.

وبيّن السفير أبو سريع أن السفارة حرصت على تقليل زمن التصويت بحيث لا يتجاوز 3 إلى 4 دقائق لكل ناخب لتسهيل سير العملية، كما تم التنسيق مع رموز الجاليات المصرية في الرياض والمدن الأخرى مثل الدمام والقصيم، حيث جرى تخصيص حافلات لنقل الناخبين من المدن البعيدة إلى مقر البعثة ثم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم، ضماناً لمشاركة أوسع وأكثر تنظيماً في هذا الاستحقاق الوطني.

انتخابات البرلمان سفير مصر بالسعودية السعودية العملية الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

محمد رمضان

رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

كرونسلاف يورتشيتش

يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

معتز البطاوى

معتز البطاوي: ما حدث أمام الأهلي فضـ.يحة تحكيمية

ترشيحاتنا

الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر

كاتب صحفي: مصر تمتلك تاريخا برلمانيا راسخا وتجربة ديمقراطية ممتدة

عمرو الهلالي، خبير النظم السياسية والبرلمانية

خبير سياسي: المصريون في الخارج يعيشون أجواء انتخابية تعكس وعيهم الوطني

صورة أرشيفية

كاتب صحفي: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات تعكس ارتباطهم العميق بالوطن

بالصور

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

هوندا
هوندا
هوندا

رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء

رينو توينجو
رينو توينجو
رينو توينجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد