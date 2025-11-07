قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور.. انطلاق أتوبيس جيزة 45 على مسرح الغد

انطلق أمس على مسرح الغد بالعجوزة، العرض المسرحي الجديد «جيزة ٤٥» من إنتاج فرقة الغد بقيادة المخرج سامح مجاهد، حيث يُعرض يوميًا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عدا يوم الاثنين من كل أسبوع.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن أنشطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

وأوضح المخرج سامح مجاهد أن «جيزة ٤٥» يُعد أول إنتاجات ورشة التمثيل التي أطلقها المسرح في ديسمبر من العام الماضي، في إطار خطة البيت الفني للمسرح لاكتشاف ودعم الطاقات الإبداعية الشابة في مجالات الفنون المسرحية.


وأضاف أن الورشة استمرت على مدار عدة أشهر بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين وهم مروة رضوان، هشام علي، وهدفت إلى تنمية القدرات الأدائية للشباب والارتقاء بمهاراتهم في التمثيل والتعبير الحركي والصوتي.

العرض من تأليف ياسمين فرج وطارق رمضان، بمشاركة من شباب الورشة، في تجربة جماعية جمعت بين الكتابة والارتجال.

وتدور أحداث العرض حول أتوبيس يحمل مجموعة من الركاب، يتوقف في كل مرة عند محطة مختلفة، ولكل محطة حكاية تحمل رموزًا ودلالات اجتماعية وإنسانية متعددة. ومن بين المحطات التي يتناولها العرض: ١٠٠ عقبة، كفر طهرمس، ناهيا، في رحلة رمزية تربط بين عوالم ووجوه متنوعة من الواقع المصري.

يشارك في بطولة العرض مجموعة من خريجي الورشة منهم عمر أبو المجد، حسام العمدة، عبدالرحمن ثروت، مصعب البنا، محمد عثمان، منى حسين، مصطفى سعيد، رونا علي، ضيا أشرف، مريم مسعد، محمد حافظ، مها مصطفى، الموسيقى من إعداد حازم الكفراوي، والديكور لـ أحمد الألفي، ويساعد في الإخراج كل من أمنية فريد، هاجر أبو العزم، هشام عبد المنعم، والعرض من إخراج هشام علي، اشراف عام سامح مجاهد.

