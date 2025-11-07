ناقد: الزمالك تجاوز أزماته وتأهل بجدارة لنهائي السوبر أمام الأهلي

أشاد الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم بتأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، مؤكدًا أن البطولة هذا العام تشهد منافسة قوية وحضورا جماهيريا مميزا يعكس شغف الجمهور بالكرة المصرية.

وقال عبد الرحيم، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن الزمالك تمكن من تجاوز ظروفه الصعبة التي مر بها مؤخرا، سواء من غيابات أو إيقافات أو أزمات مالية وفنية، مشيرا إلى أن الجهاز الفني الجديد تولى المسؤولية قبل اللقاء مباشرة، ومع ذلك استطاع قيادة الفريق إلى الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أداء منضبط تكتيكيا.

وأكد أن الزمالك استحق التأهل بفضل الروح القتالية والتنظيم الدفاعي، رغم أن بيراميدز كان الأفضل فنيًا والأكثر جاهزية، لكنه فشل في حسم المباراة خلال الوقت الأصلي.

وأضاف أن ثبات لاعبي الزمالك في ركلات الترجيح كان العامل الحاسم، مشيرًا إلى أن جماهير الزمالك لعبت دورا بارزا في دعم اللاعبين ورفع معنوياتهم حتى لحظة الحسم.

وأوضح أن الفوز رغم الظروف الصعبة يمثل دفعة معنوية قوية للفريق الأبيض قبل مواجهة الأهلي في النهائي المرتقب، مشيرًا إلى أن اللقاء سيحمل طابعا خاصًا في ظل رغبة الزمالك في استعادة الثقة بعد فترة من التحديات.