إقبال كثيف من المصريين بالكويت على التصويت بانتخابات مجلس النواب..صور
التضامن: نمتلك رؤية متكاملة تجمع بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية
موعد تشغيل المونوريل والمحطات الحيوية
أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس فى مطروح اليوم الجمعة
تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل
تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا
جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع
الحبس المنزلي 10 أيام.. قرار قضائي ضد المدعية العسكرية الإسرائيلية
رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء
وزير المالية : متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو
بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
ناقد: الزمالك تجاوز أزماته وتأهل بجدارة لنهائي السوبر أمام الأهلي

إسراء صبري

أشاد الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم بتأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، مؤكدًا أن البطولة هذا العام تشهد منافسة قوية وحضورا جماهيريا مميزا يعكس شغف الجمهور بالكرة المصرية.

وقال عبد الرحيم، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن الزمالك تمكن من تجاوز ظروفه الصعبة التي مر بها مؤخرا، سواء من غيابات أو إيقافات أو أزمات مالية وفنية، مشيرا إلى أن الجهاز الفني الجديد تولى المسؤولية قبل اللقاء مباشرة، ومع ذلك استطاع قيادة الفريق إلى الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أداء منضبط تكتيكيا.

وأكد أن الزمالك استحق التأهل بفضل الروح القتالية والتنظيم الدفاعي، رغم أن بيراميدز كان الأفضل فنيًا والأكثر جاهزية، لكنه فشل في حسم المباراة خلال الوقت الأصلي. 

وأضاف أن ثبات لاعبي الزمالك في ركلات الترجيح كان العامل الحاسم، مشيرًا إلى أن جماهير الزمالك لعبت دورا بارزا في دعم اللاعبين ورفع معنوياتهم حتى لحظة الحسم.

وأوضح أن الفوز رغم الظروف الصعبة يمثل دفعة معنوية قوية للفريق الأبيض قبل مواجهة الأهلي في النهائي المرتقب، مشيرًا إلى أن اللقاء سيحمل طابعا خاصًا في ظل رغبة الزمالك في استعادة الثقة بعد فترة من التحديات.

الأهلي الزمالك كأس السوبر المصري

هوندا
رينو توينجو
د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

