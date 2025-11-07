تنسيقية الأحزاب: إقبال كثيف من المصريين بالكويت على انتخابات مجلس النواب

شهدت دولة الكويت صباح اليوم إقبالا كثيفا من الناخبين المصريين في الساعات الأولى من فتح باب التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج، وسط أجواء وطنية مفعمة بالحماس والانتماء.



ورصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين توافد أبناء الجالية المصرية على مقر السفارة المصرية بالكويت منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم، في مشهد يعكس وعيهم بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي، وحرصهم على دعم مسيرة التنمية واستكمال بناء مؤسسات الدولة.



وأكدت السفارة المصرية بالكويت انتظام العملية الانتخابية وتيسير إجراءات التصويت داخل مقرها، مع توفير كافة سبل الراحة والتنظيم للناخبين، والالتزام التام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأشاد عدد من المشاركين بحسن التنظيم وحفاوة استقبال أعضاء البعثة الدبلوماسية، مؤكدين أن مشاركتهم اليوم تأتي انطلاقا من شعورهم بالمسؤولية الوطنية تجاه وطنهم، ودعما لمسيرتها نحو المستقبل.