الدردير يكشف عن بشرى للزمالك بشأن أزمة القيد

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير، عن اقتراب حل أزمة القيد بنادي الزمالك.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: “الزمالك بعد ما فاز على بيراميدز امبارح ضمن بشكل مبدئي 200 ألف دولار، ولو كسب البطولة هيزيدوا 100 ألف دولار كمان، وعندك 50 ألف دولار مشاركة في البطولة، يعني إجمالي الفلوس لو الزمالك كسب البطولة 350 ألف دولار، ولو خسر لا قدر الله يبقى 250 ألف دولار، دول يفتحوا القيد ويسددوا مستحقات اللعيبة كمان، يعني يعتبر هيحلوا جزء من مشاكله الكبيرة حالياً”.

موعد نهائي كأس السوبر المصري



من المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة مرتقبة يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام:

الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية

السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة المصرية والعربية، بين قطبي الكرة المصرية، بحثًا عن لقب جديد يختتم به عام 2025 الكروي.