قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير مصر بالعراق: العملية الانتخابية تسير بشكل منظم ويسير
وزير الكهرباء يبحث انشاء مشروع متكامل للطاقات المتجددة بسيناء
أسعار الدواجن تسجل 58 جنيه.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة
من برلين إلى بريتوريا.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تحدد ملامح التعاون مع 6 دول
زخم غير مسبوق.. آلاف الزوار يتوافدون على المتحف المصري الكبير
الناتو يعزز التعاون مع قطاع الشحن البحري العالمي خلال تدريبات دايناميك ماستر 25
أبو شقة: القانون أقر ضمانات غير مسبوقة لخروج الانتخابات البرلمانية بشفافية
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب خليج كاليفورنيا
آرني سلوت: لست متفاجئ بعد انتفاضة ليفربول
انطلاق تدريبات ضربة الصقر 2025 في إيطاليا بمشاركة قوات جوية من 5 دول بالناتو
ريهام عبد الغفور تخوض ماراثون رمضان 2026 بـ"حياة نرجس" l خاص
وزير الآثار يبحث فرص جذب الاستثمارات السياحية وشركات السفر البريطاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الناتو يعزز التعاون مع قطاع الشحن البحري العالمي خلال تدريبات دايناميك ماستر 25

الناتو
الناتو
أ ش أ

بدأ حلف شمال الأطلسي (الناتو) تدريبات "دايناميك ماستر 25" في مقر قيادة البحرية المشتركة للحلف (MARCOM) بمدينة نورثوود البريطانية، وتستمر خلال الفترة من 3 إلى 14 نوفمبر الجاري، في إطار تعزيز التنسيق بين القوات البحرية للدول الأعضاء وقطاع الشحن التجاري العالمي لضمان الأمن البحري وسلامة الملاحة الدولية.


ويشرف مركز الشحن التابع للناتو (NSC) على هذه التدريبات التي تهدف إلى تطوير مهارات الفرق المختصة في دعم وإرشاد السفن التجارية خلال الأزمات أو العمليات العسكرية، بما يضمن استمرارية الملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية في البحار والمحيطات.


ويتعد "دايناميك ماستر 25" أحد أبرز التدريبات السنوية التي تجسد التعاون الوثيق بين القطاعين العسكري والمدني، حيث يركز على مجالات حيوية مثل التعاون والإرشاد البحري للسفن (NCAGS) وتنسيق الملاحة الآمنة وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات البحرية للحلفاء.
ويشارك في التدريبات أفراد من 16 دولة حليفة هي: بلجيكا، بلغاريا، ألمانيا، الدنمارك، إستونيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، بولندا، إسبانيا، السويد، تركيا، والمملكة المتحدة، حيث شملت السيناريوهات التدريبية محاكاة تهديدات واقعية مثل الهجمات السيبرانية والمخاطر التي تستهدف البنية التحتية البحرية تحت سطح البحر، إضافة إلى التعامل مع حركة السفن التجارية الحقيقية.


وفي تصريح له، قال قائد البحرية الملكية الدنماركية الكابتن نيلس ماركوسن، مدير مركز الشحن التابع للناتو:"تسهم هذه التدريبات في تعزيز الدور الحيوي للمركز كنقطة اتصال رئيسية بين صناعة الشحن التجاري وحلفائنا، وبالتعاون مع شركائنا من القطاع المدني، نعمل على بناء شبكة أمنية أقوى تدعم الأمن البحري وتُهيئ بيئة أكثر أمانًا لعمليات النقل التجاري".


كما تم نشر فرق عمل ميدانية في موانئ مايوركا الإسبانية، وبيرايوس اليونانية، وبورتسموث البريطانية، وتولون الفرنسية، لتقديم إحاطات وتدريبات حول مهام مركز الشحن وأدوار الناتو في البحرين الأبيض المتوسط والبلطيق، ضمن عمليتي "حارس البحر" و"مراقب البلطيق".


ويؤكد هذا التمرين التزام الحلف بتطوير الشراكات المدنية -العسكرية في المجال البحري، وتحديث آليات الاستجابة للأزمات، بما يعزز قدرته على حماية طرق التجارة الدولية والبنية التحتية الحيوية في مواجهة التهديدات المتنامية.
 

الناتو الشحن البحري العالمي دايناميك ماستر 25 حلف شمال الأطلسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال

إصابة 15 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت ليد قرب طولكرم

انتخابات المصريين بالخارج

الخارجية: تجهيز 139 لجنة انتخابية فرعية في 117 دولة لاستيعاب الناخبين المصريين في الخارج

روسيا والاتحاد الأوربي

الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا على إصدار تأشيرات شنجن للمواطنين الروس

بالصور

الكشف والعلاج مجانا لأكثر من 4500 مواطن من خلال 6 قوافل طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عددا من عقود الاتفاق مع القومية للأنفاق والبحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

السائقون فقدوا الرؤية.. استدعاء أكثر من مليون سيارة تويوتا

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد