الناتو يعزز التعاون مع قطاع الشحن البحري العالمي خلال تدريبات دايناميك ماستر 25

بدأ حلف شمال الأطلسي (الناتو) تدريبات "دايناميك ماستر 25" في مقر قيادة البحرية المشتركة للحلف (MARCOM) بمدينة نورثوود البريطانية، وتستمر خلال الفترة من 3 إلى 14 نوفمبر الجاري، في إطار تعزيز التنسيق بين القوات البحرية للدول الأعضاء وقطاع الشحن التجاري العالمي لضمان الأمن البحري وسلامة الملاحة الدولية.



ويشرف مركز الشحن التابع للناتو (NSC) على هذه التدريبات التي تهدف إلى تطوير مهارات الفرق المختصة في دعم وإرشاد السفن التجارية خلال الأزمات أو العمليات العسكرية، بما يضمن استمرارية الملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية في البحار والمحيطات.



ويتعد "دايناميك ماستر 25" أحد أبرز التدريبات السنوية التي تجسد التعاون الوثيق بين القطاعين العسكري والمدني، حيث يركز على مجالات حيوية مثل التعاون والإرشاد البحري للسفن (NCAGS) وتنسيق الملاحة الآمنة وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات البحرية للحلفاء.

ويشارك في التدريبات أفراد من 16 دولة حليفة هي: بلجيكا، بلغاريا، ألمانيا، الدنمارك، إستونيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، بولندا، إسبانيا، السويد، تركيا، والمملكة المتحدة، حيث شملت السيناريوهات التدريبية محاكاة تهديدات واقعية مثل الهجمات السيبرانية والمخاطر التي تستهدف البنية التحتية البحرية تحت سطح البحر، إضافة إلى التعامل مع حركة السفن التجارية الحقيقية.



وفي تصريح له، قال قائد البحرية الملكية الدنماركية الكابتن نيلس ماركوسن، مدير مركز الشحن التابع للناتو:"تسهم هذه التدريبات في تعزيز الدور الحيوي للمركز كنقطة اتصال رئيسية بين صناعة الشحن التجاري وحلفائنا، وبالتعاون مع شركائنا من القطاع المدني، نعمل على بناء شبكة أمنية أقوى تدعم الأمن البحري وتُهيئ بيئة أكثر أمانًا لعمليات النقل التجاري".



كما تم نشر فرق عمل ميدانية في موانئ مايوركا الإسبانية، وبيرايوس اليونانية، وبورتسموث البريطانية، وتولون الفرنسية، لتقديم إحاطات وتدريبات حول مهام مركز الشحن وأدوار الناتو في البحرين الأبيض المتوسط والبلطيق، ضمن عمليتي "حارس البحر" و"مراقب البلطيق".



ويؤكد هذا التمرين التزام الحلف بتطوير الشراكات المدنية -العسكرية في المجال البحري، وتحديث آليات الاستجابة للأزمات، بما يعزز قدرته على حماية طرق التجارة الدولية والبنية التحتية الحيوية في مواجهة التهديدات المتنامية.

