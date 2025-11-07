رئيس جامعة الأزهر يهنئ محافظ كفر الشيخ بذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية المجيدة

قدم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإلى شعب كفر الشيخ العظيم؛ بمناسبة احتفال المحافظة بالذكرى الـ69 لانتصارات معركة البرلس البحرية المجيدة.

جاء ذلك عقب أداء رئيس جامعة الأزهر لصلاة الجمعة اليوم، في مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي.

بحضور اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، واللواء عمر البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري للمحافظة.

وأكد رئيس جامعة الأزهر حرصه الكبير على المشاركة في احتفالات محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي؛ تأكيدًا على التعاون بين جميع مؤسسات الدولة الوطنية، وانطلاقًا من أنها المحافظة التي يشرف بالانتماء إليها.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر، أن مشاركته اليوم تأتي تقديرًا وعرفانًا بنضال وكفاح أهالي ومواطني محافظة كفر الشيخ ضد الاحتلال، لافتًا إلى أن استبسال وتلاحم المواطنين جميعًا خلف الجيش والشرطة كان هدفه الأساس هو الحفاظ على الأرض والذود عن العرض.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر، بالتنمية التي تشهدها المحافظة في جميع المجالات مما يعزز مكانتها وسط محافظات الجمهورية في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.