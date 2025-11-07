سفير مصر بالعراق: العملية الانتخابية تسير بشكل منظم ويسير

أكد سفير مصر لدى العراق السفير أحمد سمير حلمي، أن العملية الانتخابية في العراق تسير بشكل منظم ويسير، ولا يوجد أي عراقيل تواجه العملية الانتخابية حتى الآن.



وقال السفير حلمي - في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بدأت اليوم الجمعة في القنصلية المصرية في بغداد في التاسعة صباحا، لافتا إلى أن هناك لجنة أخرى في قنصلية البصرة وفي قنصلية أربيل أيضا.



وأضاف أن قرار فتح ثلاثة مقار انتخابية جاء من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية وذلك تيسيرا على الجالية المصرية في العراق وإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن للمواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم.



وأشاد السفير حلمي، بجهود اللجنة الوطنية للانتخابات في متابعة العملية الانتخابية بشكل مستمر منذ اللحظات الأولى لفتح أبواب السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.. وقال: إننا على تواصل دائم ومستمر مع وزارة الخارجية وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات من أجل تمكين المواطن المصري من الوصول إلى لجان الاقتراع وممارسة حقوقه الدستورية.