لجنة الدفاع عن هانيبال: الإفراج عن نجل القذافي لم يكلّف الخزينة الليبية شيئاً

أعلنت ‌‏لجنة الدفاع عن نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي هانيبال أنه الإفراج عن هانيبال لم يكلّف الخزينة الليبية أي مبلغ مالي.

وقالت ‌‏لجنة الدفاع عن هانيبال القذافي في بيان لها : القضاء اللبناني أسقط بند الكفالة لعدم قدرة المتهم أو أسرته على الدفع.

وأشارت اللجنة إلى أنه لم يدفع أي طرف ليبي كفالة هانيبال بعد إلغائها قضائيا.

وبالأمس ؛ أعلن الساعدي القذافي الإفراج عن شقيقه هانبيال القذافي المحتجز في لبنان.

الإفراج عن هانيبال القذافي

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر لفضائية "الحدث" عن تخفيض كفالة إطلاق سراح هانيبال القذافي إلى 900 ألف دولار ورفع قرار منعه من السفر.

وقال الساعدي القذافي عبر حسابه بمنصة "إكس": إلى ملايين الاحباء أزف إليكم خبر الإفراج عن البطل الكابتن هانيبال معمر القذافي.

وأضاف الساعدي القذافي "أتقدم بالشكر إلى حكومة لبنان الكريمة وإلى رئيس وزراء ليبيا أخي عبد الحميد الدبيبة و إبراهيم الدبيبة و وليد اللافي ومحمد الكميشي و علي اشتيوي و وليد عمار".

يذكر أن القضاء اللبناني أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن كفالة 11 مليون دولار للإفراج عن هانيبال القذافي، وهو ما اعتبره فريق الدفاع طلب تعجيزي.