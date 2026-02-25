أونروا: مئات الآلاف من اللاجئين يعتمدون بشكل أساسي على خدمات الوكالة بغزة

كشفت وكالة أونروا عن اعتماد مئات الآلاف من اللاجئين بشكل أساسي على خدمات الوكالة في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق قال حسني نديم مهنا، المتحدث باسم بلدية غزة، إن المنخفض الجوي الأخير كشف مجددًا هشاشة البنية التحتية في المدينة، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب.

وأوضح أن مئات خيام النازحين غرقت بمياه الأمطار التي جرفت الأتربة والمخلفات، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأضاف خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، أن منظومة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي تعرضت لتدمير كبير، مشيرًا إلى تضرر أكثر من 220 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي و15 ألف متر من شبكات تصريف الأمطار، ما أدى إلى انهيار القدرة التشغيلية بنسبة تتجاوز 80%، وعجز المنظومة عن استيعاب كميات الهطول.

وأكد مهنا أن البلديات، بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني، تواجه صعوبات بالغة في الاستجابة، نتيجة نقص المعدات والآليات الثقيلة واستمرار الحصار، ما ينذر بكارثة بيئية وإنسانية متفاقمة.