بيطري القليوبية: تحصين 65 ألف رأس ماشية وأغنام ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

واصلت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، جهودها الميدانية داخل الأسواق فى إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والسات وان وحمى الوادى المتصدع ، وذلك بتوجيهات من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك من خلال لجان التحصين الثابتة بجميع الوحدات البيطرية والمتنقلة من بيت لبيت، وكذلك متابعة الأسواق وعمل تحصين لجميع الماشية الموجودة بالأسواق ومتابعة الحالة الصحية لجميع الماشية داخل الأسواق.



وأوضح الدكتور هاني شمس الدين وكيل الوزارة، أن المديرية تواصل تنفيذ أعمال التحصين داخل الأسواق وفى الوحدات البيطرية ولجان متحركة من بيت إلى بيت، وخاصة في الأسواق الكبرى كسوق بنها للمواشي، وسوق شبين القناطر بالقليوبية، والتي تشهد نشاطا مكثفا للفرق البيطرية، بالاشتراك مع إدارة الوقاية والإدارات البيطرية المختلفة.



وتابع مدير المديرية، أعمال التحصين ميدانيا وسط تعاون كبير من المربين وتم الاطمئنان على الحالة الصحية لجميع الماشية داخل السوق وعمل الإرشاد اللازم، وتأتي هذه الجهود فى إطار حرص المحافظة والهيئة العامة للخدمات البيطرية على حماية الثروة الحيوانية وتعزيز منظومة الأمن الحيوي، موضحة أنه تم تحصين 65 ألف من الأبقار والجاموس والأغنام منذ انطلاق الحملة حتي الأن.



وناشدت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، جميع المواطنين بالاستجابة للتحصين حفاظا على الثروة الحيوانية، مع التسهيل عليهم بأعمال التحصين من خلال الفرق البيطرية المنتشرة بجميع قري ومراكز المحافظة.