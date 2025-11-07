قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا وحزب العمال يناقشان قانونا يسمح لآلاف المقاتلين بالعودة من العراق
إقبال متزايد من الجالية المصرية في سلطنة عمان للتصويت بانتخابات مجلس النواب
محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز.. وخطيب المسجد يُحذّر من مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال
الدردير يكشف عن بشرى للزمالك بشأن أزمة القيد
4 قنوات لاذاعة نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك
بيطري القليوبية: تحصين 65 ألف رأس ماشية وأغنام ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
كاتب صحفي: المصريون بالخارج يقدمون صورة مشرفة للوطن وإقبال متزايد في الانتخابات
إقبال متزايد من الجالية المصرية في سلطنة عمان للتصويت بانتخابات مجلس النواب
معلومات الوزراء ومعهد بحوث الإلكترونيات يوقعان بروتوكول تعاون لشراكة استراتيجية نوعية
إضافة 3 لجان بالعراق لكثافة الإقبال على التوصيت بانتخابات مجلس النواب
استأذنت ربنا قبل خلع الحجاب.. أحمد كريمة يرد على تصريح الفنانة هندية
وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً مع مسئولي TripAdvisor .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري القليوبية: تحصين 65 ألف رأس ماشية وأغنام ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تحصين مواشي
تحصين مواشي
إبراهيم الهواري

واصلت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، جهودها الميدانية داخل الأسواق فى إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والسات وان وحمى الوادى المتصدع ، وذلك بتوجيهات من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك من خلال لجان التحصين الثابتة بجميع الوحدات البيطرية والمتنقلة من بيت لبيت، وكذلك متابعة الأسواق وعمل تحصين لجميع الماشية الموجودة بالأسواق ومتابعة الحالة الصحية لجميع الماشية داخل الأسواق.


وأوضح الدكتور هاني شمس الدين وكيل الوزارة، أن المديرية تواصل تنفيذ أعمال التحصين داخل الأسواق وفى الوحدات البيطرية ولجان متحركة من بيت إلى بيت، وخاصة في الأسواق الكبرى كسوق بنها للمواشي، وسوق شبين القناطر بالقليوبية، والتي تشهد نشاطا مكثفا للفرق البيطرية، بالاشتراك مع إدارة الوقاية والإدارات البيطرية المختلفة.
 

وتابع مدير المديرية، أعمال التحصين ميدانيا وسط تعاون كبير من المربين وتم الاطمئنان على الحالة الصحية لجميع الماشية داخل السوق وعمل الإرشاد اللازم، وتأتي هذه الجهود فى إطار حرص المحافظة والهيئة العامة للخدمات البيطرية على حماية الثروة الحيوانية وتعزيز منظومة الأمن الحيوي، موضحة أنه تم تحصين 65 ألف من الأبقار والجاموس والأغنام منذ انطلاق الحملة حتي الأن.
 

وناشدت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، جميع المواطنين بالاستجابة للتحصين حفاظا على الثروة الحيوانية، مع التسهيل عليهم بأعمال التحصين من خلال الفرق البيطرية المنتشرة بجميع قري ومراكز المحافظة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

المسجد الحرام

خطيب المسجد الحرام: الإيمان منحة ربانية ونعمة عظيمة جليلة في حياة المسلم

نصائح وتحذيرات عمرو بن العاص لأهل مصر

نصائح وتحذيرات عمرو بن العاص لأهل مصر.. علي جمعة يوضح

موضوع خطبة الجمعة اليوم

إدمان الأطفالِ لـ «السوشيال ميديا».. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بالصور

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عددا من عقود الاتفاق مع القومية للأنفاق والبحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

السائقون فقدوا الرؤية.. استدعاء أكثر من مليون سيارة تويوتا

تسلا
تسلا
تسلا

أبواب تسلا تثير الذعر حول العالم بعد احتجاز أطفال بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد