إقبال متزايد من الجالية المصرية في سلطنة عمان للتصويت بانتخابات مجلس النواب
إقبال متزايد من الجالية المصرية في سلطنة عمان للتصويت بانتخابات مجلس النواب
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب صحفي: المصريون بالخارج يقدمون صورة مشرفة للوطن وإقبال متزايد في الانتخابات

الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر
إسراء صبري

أشاد الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر بمستوى المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 من جانب المصريين المقيمين بالخارج، معتبرا أن تلك المشاركة تمثل صورة مشرفة لمصر أمام العالن وتعكس مدى التزام المصريين ووعيهم الوطني.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلاميين محمد الجوهري وحياة مقطوف في برنامج "صباح البلد" والمذاع على قناة صدى البلد، أن المصريين في الخارج يعدون سفراء لبلادهم بما يتميزون به من احترام للقوانين والتزام بالنظام، وهو ما يعزز صورة مصر الإيجابية في الدول المضيفة.

وأضاف أن اتساع نطاق الجاليات المصرية حول العالم وتعدد المراكز الانتخابية في مختلف الدول يسهم في تسهيل مشاركة الناخبين بالخارج، متوقعًا أن تشهد الانتخابات الحالية إقبالا متزايدا مقارنة بالاستحقاقات السابقة.

وأكد على أن الأرقام هي التي تعكس وعي المصريين الحقيقي، مشيرًا إلى أن حجم المشاركة في الخارج يعكس مدى ارتباطهم بوطنهم الأم واستعدادهم للمساهمة في بناء مستقبله السياسي.

المصريون بالخارج الانتخابات انتخابات مجلس النواب

