برلمان

برلماني: تطوير البنية التحتية يفتح باب جذب الاستثمارات والنمو الاقتصادي

عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنه لولا حجم الإنفاق الكبير الذي تم في هذا القطاع، لما تمكنت مصر من جذب الاستثمارات الجديدة.

وأضاف" يحيي" في تصريح لـ" صدى البلد"  أن مشروعات الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات شكلت قاعدة قوية ساعدت على تحسين مناخ الاستثمار، وفتحت المجال أمام تنفيذ مشروعات صناعية وخدمية كبرى تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.


جاء ذلك بعد أن أشار  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال مراسم توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية في نطاق منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربيّ بمحافظة مطروح ، إلى أنه لولا هذا الإنفاق الذي تم على البنية التحتية في كل المجالات، لما كنا نستطيع ولا ننجح في جذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة واللوجستيات وكل المجالات الأخرى".

وأكّد رئيس الوزراء أن ما قامت به الدولة من جهود في هذا الصدد هو ما ساهم في تمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات، والاحتفال بمثل هذا المشروع، مُعرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة إقامة وتنفيذ المزيد من المشروعات التي تعود بالنفع على بلدنا الحبيب مصر.

