إقبال متزايد من الجالية المصرية في سلطنة عمان للتصويت بانتخابات مجلس النواب

شهدت سلطنة عمان صباح اليوم انطلاق عملية التصويت للمصريين في الخارج ضمن انتخابات مجلس النواب، وسط أجواء تنظيمية مميزة وإقبال متزايد من أبناء الجالية المصرية.

وقال السفير ياسر شعبان، سفير مصر لدى سلطنة عمان، إن العملية الانتخابية بدأت في التاسعة صباحًا بتوقيت مسقط والسابعة بتوقيت القاهرة، مشيرًا إلى أن التوافد يتم بشكل منتظم منذ اللحظات الأولى، بعد إخطار جميع أبناء الجالية في المحافظات والمؤسسات المصرية العاملة في السلطنة بمواعيد التصويت وإجراءاته.

وأضاف السفير خلال مداخلة هاتفي له عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الجالية المصرية في سلطنة عمان تعد من الجاليات المتميزة، وتضم فئات متعددة من الأطباء والمدرسين والصيادلة والعاملين في قطاعات مختلفة داخل المجتمع العماني، موضحًا أن أبناء الجالية موزعون على مختلف محافظات السلطنة، وأن هناك تنسيقًا كاملًا بين السفارة ونادي الجالية المصرية لضمان مشاركة الجميع وإتاحة الفرصة لكل مواطن للإدلاء بصوته في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وأكد السفير ياسر شعبان أن السفارة المصرية نسقت مع السلطات العمانية لتقديم كافة التسهيلات اللوجستية والأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أن الإقبال في الساعات الأولى جاء طيبًا ومتوقعًا، وأن الأعداد مرشحة للزيادة بعد صلاة الجمعة مع ارتفاع وعي المواطنين بأهمية المشاركة في دعم الحياة النيابية واستكمال مسيرة التنمية في مصر.