كاتب صحفي: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات تعكس ارتباطهم العميق بالوطن

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص أهمية المشاركة الفاعلة للجاليات المصرية بالخارج في انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن تلك المشاركة تمثل تعبيرا حقيقيا عن ارتباط المصريين المقيمين خارج البلاد بوطنهم الأم، رغم المسافات الطويلة والتحديات التي يواجهها البعض أثناء عملية التصويت.

وقال القصاص، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن حرص المصريين في الخارج على الإدلاء بأصواتهم يعكس مدى وعيهم السياسي وإدراكهم لأهمية المشاركة في الحياة النيابية.

وأوضح أن بعض المقار الانتخابية تبعد مسافات طويلة عن أماكن إقامة الناخبين، ما يدفع البعض للسفر عبر الطيران أو وسائل النقل المختلفة للمشاركة في هذا الواجب الوطني، مؤكدًا أن هذا الإصرار يعكس روح الانتماء والمسؤولية الوطنية لدى المصريين في الخارج.

وأشار إلى أن مؤشرات التصويت دائمًا ما تعد مرآة لوعي المواطنين وحرصهم على أداء واجبهم تجاه الوطن، مؤكدًا أن اختلاف فروق التوقيت بين الدول يؤثر على مواعيد التصويت، إلا أن ذلك لم يمنع المصريين من المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الوطني.