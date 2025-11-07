قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد
مصدر مقرب يكشف تتطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي | خاص
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري
انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029
باحث أثري: مشهد زيارات المتحف الكبير والأهرامات يفرح ..صور
جنازة مهيبة.. تشييع جثمان صاحب مكرونة أبو رجيلة في 15 مايو | صور
إقبال كبير من المصريين للتصويت بانتخابات مجلس النواب في قطر.. صور
إصابة ابنة الفنان شريف عواد بنزيف في المخ.. تفاصيل
أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا
سفير مصر بالعراق: العملية الانتخابية تسير بشكل منظم ويسير
وزير الكهرباء يبحث انشاء مشروع متكامل للطاقات المتجددة بسيناء
أسعار الدواجن تسجل 58 جنيه.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة
محافظات

للمرة الرابعة.. جامعة بنها تحصد المركز الأول ببطولة الدورة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات

فريق جامعة بنها
فريق جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، حصول منتخب الجامعة لخماسي كرة القدم للمرة الرابعة على التوالى، على المركز الأول والميدالية الذهبية فى البطولة العربية العشرين لخماسيات كرة القدم، والتي نظمها جامعة قنا خلال الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر الجاري على ملاعب القرية الأولمبية بمقر الجامعة بقنا.

وقدم رئيس جامعة بنها، التهنئة لمنتخب الجامعة على تميزه الرياضي وأدائه المشرف خلال مباريات البطولة، والذي أهله للحصول على الميدالية الذهبية والمركز الأول ، حيث فاز  الطالب أحمد الغنيمي بكلية التجاره بقلب احسن لاعب في البطولة، والطالب احمد هشام بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي هداف البطولة. 

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أن الجامعة حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب الجامعات المصرية.

يذكر أن البطولة شارك فيها 15 جامعة مصرية ما بين حكومية وأهلية وخاصة وهي: وزارة التعليم العالى، هليوبوليس، بنها، الفيوم، السلام، الجلالة، بنها الأهلية، طيبة التكنولوجية، المنيا الأهلية، أسوان، الإسكندرية، بنى سويف، الغردقة، جنوب الوادي الأهلية، بالإضافة إلى جامعة قنا.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

