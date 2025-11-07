للمرة الرابعة.. جامعة بنها تحصد المركز الأول ببطولة الدورة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، حصول منتخب الجامعة لخماسي كرة القدم للمرة الرابعة على التوالى، على المركز الأول والميدالية الذهبية فى البطولة العربية العشرين لخماسيات كرة القدم، والتي نظمها جامعة قنا خلال الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر الجاري على ملاعب القرية الأولمبية بمقر الجامعة بقنا.

وقدم رئيس جامعة بنها، التهنئة لمنتخب الجامعة على تميزه الرياضي وأدائه المشرف خلال مباريات البطولة، والذي أهله للحصول على الميدالية الذهبية والمركز الأول ، حيث فاز الطالب أحمد الغنيمي بكلية التجاره بقلب احسن لاعب في البطولة، والطالب احمد هشام بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي هداف البطولة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أن الجامعة حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب الجامعات المصرية.

يذكر أن البطولة شارك فيها 15 جامعة مصرية ما بين حكومية وأهلية وخاصة وهي: وزارة التعليم العالى، هليوبوليس، بنها، الفيوم، السلام، الجلالة، بنها الأهلية، طيبة التكنولوجية، المنيا الأهلية، أسوان، الإسكندرية، بنى سويف، الغردقة، جنوب الوادي الأهلية، بالإضافة إلى جامعة قنا.