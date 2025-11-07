قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة مالي فوراً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
عبادة عظيمة.. يسري جبر يوضح حكم الصلاة على النبي بنية طلب شيء معين
فيفا يعلن موعد قرعة ملحق كأس العالم 2026 .. والأوروبي في زيوريخ
انطلاق فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري بالرياض بحضور رسمي رفيع المستوى| صور
المهن الرياضية تعلن تفاصيل مشروع الكود المهني للتوصيف والتوظيف
مفاجآت جديدة في قضية سرقة آثار متحف الحضارة| خاص
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
حل مشكلة منع طلاب تجارة القاهرة من الامتحانات بعد تدخل رئيس الجامعة
الشباب والرياضة تستقبل أبطال منتخب مصر لكرة السرعة بعد التتويج ببطولة العالم في الهند
تعليق غير متوقع من حمدي الوزير على شائعة وفاته
انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي
اقتصاد

انطلاق فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري بالرياض بحضور رسمي رفيع المستوى| صور

انطلاق فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري بالرياض بحضور رسمي رفيع المستوى
انطلاق فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري بالرياض بحضور رسمي رفيع المستوى

انطلقت فعاليات معرض «بيتي» للاستثمار العقاري المصري في العاصمة السعودية الرياض، بحضور السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر في المملكة العربية السعودية، وعمرو هزاع الوزير المفوض التجاري، في حدث عقاري استثنائي يُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

يُعد المعرض منصة رئيسية تجمع بين كبار المطورين العقاريين المصريين والمستثمرين في المملكة، حيث يستعرض فرصاً استثمارية متنوعة وعروضاً حصرية تستهدف المصريين المقيمين بالمملكة والمستثمرين السعوديين الراغبين في دخول السوق العقاري المصري.

يُقام المعرض على مدار 3 أيام متواصلة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2025 في فندق كراون بلازا – آر دي سي بمدينة الرياض، بما يتيح للزوار والمستثمرين فرصة كافية للتعرف على المشروعات المعروضة والاستفادة من العروض الاستثنائية المقدمة.

يُعد معرض «بيتي» منصة حيوية تعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية، إذ يُعد من أضخم المعارض المتخصصة في الاستثمار العقاري للمطورين المصريين في المملكة، ويوفر بيئة مثالية للتواصل المباشر بين المطورين والمستثمرين، مما يسهم في تبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تعود بالنفع على القطاع العقاري في البلدين وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار المشترك في السنوات المقبلة.

يأتي معرض «بيتي» في إطار ترسيخ وجود الشركات العقارية المصرية في أهم الأسواق الإقليمية وعلى رأسها السوق السعودي، وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين العرب، حيث يهدف المعرض إلى تعريف العملاء بالفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق العقاري المصري الذي يشهد طفرة تنموية كبيرة في السنوات الأخيرة.

كما يسعى المعرض إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة في مجال الاستثمار العقاري، وإتاحة المجال لعقد شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين المطورين والمستثمرين من البلدين.

تشارك في المعرض نخبة من كبار المطورين العقاريين المصريين الذين يتمتعون بسجل حافل من الإنجازات والمشروعات الناجحة في السوق المصري، ويقدمون مجموعة من المشروعات المتكاملة في أبرز المناطق الحيوية والاستراتيجية في مصر، وتشمل وحدات سكنية وتجارية وإدارية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي التي تمتد على مساحة تتجاوز 48 ألف فدان وتستهدف استيعاب أكثر من 3 ملايين نسمة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى مناطق الشيخ زايد والقاهرة الجديدة والعين السخنة وشرق وغرب القاهرة، وجميعها مناطق تشهد نمواً عمرانياً متسارعاً وتُعد من أكثر الوجهات الاستثمارية جذباً في السوق المصري.

يستعرض المعرض أكثر من 25 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم ومتاحة حصرياً للمستثمرين والعملاء في المملكة العربية السعودية، وتتنوّع هذه الوحدات بين الشقق السكنية الفاخرة والفيلات المستقلة والتوين هاوس والتاون هاوس والوحدات التجارية والإدارية، مما يوفر خيارات متعددة تناسب مختلف الاحتياجات والميزانيات للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية آمنة بعوائد مميزة.

تأتي هذه النسخة من المعرض في وقت يشهد فيه القطاع العقاري المصري نمواً ملحوظاً مدفوعاً بالمشروعات القومية الكبرى والتوسع العمراني المستمر في المدن الجديدة، بينما تواصل المملكة العربية السعودية تنفيذ رؤيتها 2030 التي تشهد طفرة عمرانية واستثمارية غير مسبوقة، مما يجعل هذا الحدث فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الخبرات المصرية والخليجية في مجال التطوير العقاري والاستثمار العمراني.

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

بالصور

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

وفاة والد محمد رمضان

انهيار شقيقة محمد رمضان بعد دفن والده.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

