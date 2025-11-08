قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب
أسعار الذهب اليوم السبت.. المعدن الأصفر يتراجع
كيف يقبض ملك الموت الأرواح في وقت واحد رغم اختلاف الأماكن؟..الإفتاء توضح
مكتب نتنياهو يكشف هوية جثة رهينة تسلمتها إسرائيل أمس
زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"
أبرز مباريات اليوم السبت 8-11-2025 والقنوات الناقلة
المصريون بالكويت يواصلون التصويت لليوم الثاني في انتخابات مجلس النواب
احذروا .. سقوط أمطار على تلك المناطق خلال ساعات| وإليك درجات الحرارة
أفغانستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع باكستان
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري غدا
بدء تصويت المصريين بالأردن في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
رياضة

خالد طلعت للاعبي الزمالك: أوقفوا هذا النجم سيتعطل الأهلي

باسنتي ناجي

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت بـ أداء نجم الأهلي إليو ديانج.

ديانج

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"نصيحه للاعبي ومدرب الزمالك في نهائي السوبر أوقفوا ديانج ستتعطل 50٪ من قوة الأهلي".

وكان قد حصل أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدور قبل النهائي لبطولة السوبر المصري، التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وتوج ديانج بجائزة رجل المباراة بعد المجهود الكبير الذي بذله خلال المبارة ومساعدته لزملائه في تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ديانج الاهلي الزمالك

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

إسماعيل الليثي وشيماء سعيد

حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي مكنش قصدى

بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي ومكنش قصدى

محمد رمضان يحمل نعش والده

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

يعقوب السعدي

يعقوب السعدي: مصر تساند الجميع ولكن هناك أندية تعيش دور المظلومية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يلتقي لجنة احتفالية نيقية

أرشيفية

بالأسماء .. إعادة تشكيل اللجان الرئيسية والنوعية بنقابة البيطريين

بالصور

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة

المكملات الغذائية؟.. خطر حقيقي يهدد صحة الشباب .. تأثيرات نفسية وسلوكية سيئة

خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

