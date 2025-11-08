خالد طلعت للاعبي الزمالك: أوقفوا هذا النجم سيتعطل الأهلي

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت بـ أداء نجم الأهلي إليو ديانج.

ديانج

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"نصيحه للاعبي ومدرب الزمالك في نهائي السوبر أوقفوا ديانج ستتعطل 50٪ من قوة الأهلي".

وكان قد حصل أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدور قبل النهائي لبطولة السوبر المصري، التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وتوج ديانج بجائزة رجل المباراة بعد المجهود الكبير الذي بذله خلال المبارة ومساعدته لزملائه في تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري.