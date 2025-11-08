مسئول أمريكي: إسرائيل لن تشرف على مساعدات غزة

كشف مسؤول أمريكي، اليوم السبت، أن "مركز التنسيق" الذي يشرف عليه الجيش الأمريكي والمكلف بتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، سيتولى الإشراف على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بدلاً من إسرائيل.

وأوضح المسؤول، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، أن "عملية نقل الصلاحيات اكتملت يوم أمس الجمعة"، مشيراً إلى أن "الدور الإسرائيلي بات يقتصر على المشاركة في النقاشات دون امتلاك قرار حاسم، إذ أصبحت القرارات تُتخذ ضمن هيئة تنسيقية أوسع".

ذكرت وسائل الإعلام، أن "الأسابيع الأولى من عمل المركز اتسمت بحالة من الارتباك وعدم الحسم"، بحسب ما أفاد به عدد من المطلعين على تفاصيلها.