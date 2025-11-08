تشكيل قمة توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: سبينس - فان دي فين - روميرو - بيدرو بورو.

خط الوسط: باب ماتار سار - بالينيا - ريتشارليسون - تشافي سيمونز - برينان جونسون.

خط الهجوم: كولو مواني.

فيما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: لامنس.

الدفاع: دي ليخت - ماجواير - شاو.

الوسط: نصير مزراوي - كاسيميرو - برونو ميجيل - دروجو.

الهجوم: ديالو - كونيا - مبيوما.