تصاعد درامي في "لينك".. تفاصيل الحلقة 20

شهدت الحلقة 20 من مسلسل لينك الذى يعرض حاليا على Dmc و Watch it تطورات درامية قوية قلبت موازين العلاقات بين الشخصيات، واتجهت بالأحداث نحو ذروة جديدة من الصراع الإنساني والعاطفي.

بدأت الحلقة بزيارة الدكتور خالد (كريم العمري) لوالد زوجته بكر (سيد رجب)، حيث أكد له تمسكه بزوجته سعاد (فرح الزاهد) ورفضه الانفصال عنها، طالبًا أن يسمح لها بأن تسامحه وتواصل حياتها معه دون كسر العلاقة او انها تبريه من كل مستحقاتها.

وفي سياق آخر، قامت سلمى (لينا صوفيا) بالذهاب إلى الشرطة لتحرير محضر ضد شهاب، ليقف إياد (محمود ياسين جونيور) بجانبها مؤكدًا دعمه وفخره بها وشجاعتها.

من جانب آخر، تتلقى سعاد صدمة قاسية بعد اكتشاف حقائق تهز ثقتها، بينما يتم إلقاء القبض على زياد سليم الترك في قضية تتعلق بسرقة سيارة شادى ، ما يشعل التوتر داخل العائلة.

ذروة الحلقة تأتي مع وفاة حسني (ماجد القلعي)، جار بكر، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة ونقله إلى المستشفى، و يتوفى حسنى و تنهار زوجته في مشهد إنساني مؤثر يختتم الأحداث.

وتقدم الحلقة أحد أبرز مشاهدها الانسانية عندما يذهب سليم الترك لوالده ليعتذر ويعترف بفشله، ويصفه بأنه أب عظيم، لينتهي المشهد بعناق مؤثر يعيد دفء العلاقة بينهما.

الحلقة لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، خاصة مع المشاهد الإنسانية القوية، والانتقال من المواجهات إلى لحظات التصالح و المشاعر.

يعرض مسلسل "لينك" من السبت إلى الأربعاء على شاشة DMC، إلى جانب عرضه عبر منصة Watch It.

ويشارك في بطولته سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج.

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، مسئول اعلامى د. محمد محسن_ ومن إنتاج إيمالاين – إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.