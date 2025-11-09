تجربة صعبة ومؤثرة .. مرام علي تكشف أسرار شخصية الأم الوحيدة في «سلمى» | فيديو

تألقت الفنانة السورية مرام علي في مسلسل "سلمى" الذي يُعرض حاليًا، مجسدةً شخصية أم شابة تكافح من أجل طفليها في مواجهة قسوة الحياة بعد اختفاء زوجها في ظروف غامضة.

وفي حوار خاص مع موقع "صدى البلد"، كشفت مرام عن كواليس وتجربتها في أداء الدور، قائلة: "أقدّم شخصية أم وحيدة تكافح من أجل طفلين، وكان ذلك مؤلمًا على كل المستويات، خاصة في مشاهد الجوع والمرض والخوف. لم أكن أماً في الحقيقة، لكن الجمهور صدّقني، وهذا أعظم تكريم لي كممثلة."

وأضافت مرام أنها خاضت تجربة استثنائية تطلّبت منها تفرغًا كاملًا وجهدًا مضاعفًا، جسديًا وعاطفيًا، لإقناع الجمهور بشخصية الأم الفقيرة التي تصارع البؤس والخذلان.

وأوضحت أنها خضعت لنظام غذائي قاسٍ أفقدها جزءًا من وزنها لتتماشى ملامحها مع حالة الضعف والهزال التي تعيشها البطلة، مشيرة إلى أنها تخلّت عن أطعمتها المفضلة، وعلى رأسها الشوكولاتة، طوال فترة التصوير التي امتدت لأشهر.

يُذكر أن مسلسل "سلمى" يشارك في بطولته، إلى جانب مرام علي، كل من نيكولا معوض وستيفاني عطا الله، بالإضافة إلى مجموعة من كبار نجوم الوطن العربي. وتدور أحداثه حول أم شابة تواجه الحياة بمفردها بعد اختفاء زوجها، لتُصدم لاحقًا بإصابتها بمرض مميت يقلب حياتها رأسًا على عقب.

شاهد الفيديو:



https://youtube.com/shorts/JTZlqIv8H-0?si=lfcfeeFj46pJNX2o