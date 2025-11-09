قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حنان موسى: الأسبوع الثقافي الـ39 يجسد وحدة أبناء مصر عبر الفن والمعرفة

هاجر ابراهيم

أكدت الدكتورة حنان موسى، وكيل وزارة الثقافة ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، أن الأسبوع الثقافي 39 يشهد فعاليات متنوعة تهدف إلى غرس قيم الانتماء وتعزيز الهوية الوطنية بين الأطفال من مختلف المحافظات المصرية.

وأوضحت أن البرنامج يتضمن زيارات دينية وثقافية إلى معالم بارزة في محافظة الإسماعيلية، من بينها كنيسة السيدة العذراء مريم والمسجد العباسي وتبة الشجرة، لتعريف الأطفال بتاريخ المحافظة ومكانتها بطريقة مبسطة تعتمد على السرد والحكاية، بما يجعل التجربة التعليمية ممتعة ومؤثرة في وعيهم الثقافي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج "هذا الصباح"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الأسبوع الثقافي يستضيف 160 طفلًا من محافظات "أهل مصر" الحدودية إلى جانب أطفال الإسماعيلية، ويشمل مجموعة من الورش الفنية والأدبية والمسرحية التي تهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال وتنمية شغفهم في مجالات الإبداع المختلفة.

وأشارت إلى أن المشروع يركز على ترسيخ مفهوم «كلنا أهل مصر» وغرس قيم المواطنة والمساواة بين جميع الأطفال، مؤكدة أن كل طفل يمثل حارسًا للهوية والثقافة المصرية في موقعه، تمامًا كما يحرس الجنود حدود الوطن.

وأوضحت وكيل وزارة الثقافة أن اختيار الأطفال المشاركين يتم وفق معايير محددة، أبرزها أن يكون الطفل من رواد قصور الثقافة أو ممن يمتلكون موهبة وشغفًا بنشاط ثقافي أو فني، كما يُراعى أن تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا، وأن يمثلوا محافظاتهم الحدودية المختلفة، في إطار حرص الوزارة على دمج أبناء الوطن كافة في الفعاليات الثقافية، وتبادل الخبرات والتجارب بينهم بما يعزز روح الانتماء والوحدة الوطنية.

وكشفت موسى عن تفاعل مميز بينها وبين الأطفال المشاركين، حيث استمعت إلى آرائهم ومقترحاتهم للفعاليات المقبلة، مشيرة إلى أن بعض الأطفال من حلايب وشلاتين وأبو رماد عبّروا عن رغبتهم في زيارة المتحف المصري الكبير، ووعدتهم بتحقيق ذلك في الأسبوع الثقافي القادم بالقاهرة، مؤكدة، أن هذا الإقبال من الأطفال على المعرفة وزيارة المعالم الوطنية يعكس وعيًا متناميًا وفخرًا بجذورهم وتاريخهم.

