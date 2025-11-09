الجلابية جزء من الثقافة المصرية.. أحمد سالم: كل شعوب العالم تفتخر بأزيائها القديمة|فيديو

قال الإعلامي أحمد سالم، إننا لن ننسلخ من الجذور بدعوى الحداثة، فكل شعوب العالم تفتخر بأزيائها القديمة، والجلابية جزء من الثقافة المصرية.

وأضاف أحمد سالم، خلال برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون"، أننا لابد أن نحتفظ بهذه الأصالة، منوها أن الهجوم على ارتداء الجلابية هو مجرد وجهة نظر ولا يجب أن تستخدم للتقليل من أي أزياء مصرية.

وتابع: طالما المكان يسمح بذلك، يعني مينفعش تروح فرح بشورت أو مايوه، ولا ينفع تروح البحر ببدلة، أما السخرية من أزياء مصرية بدعوى الخجل منها فهذا مرفوض وعم رشاد له كل الاحترام والتقدير.

