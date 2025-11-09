ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة كاجوال، تبرز رشاقتها وأناقتها.

إليكم الإطلالة

أحدث أعمال ياسمين صبري

فيلم المشروع X من بطولة كريم عبد العزيز، وياسمين صبري، وإياد نصار، وأحمد غزي، ومريم الجندي، وهنا الزاهد، ومصطفى غريب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام، حيث تم تصويره فى أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.