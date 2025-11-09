بالتعاون بين الثقافة والأوقاف.. انطلاق سلسلة ندوات ضمن مبادرة "صَحِّح مفاهيمك" بمكتبة مصر العامة

تُطلق وزارتي الثقافة والأوقاف، سلسلة من الندوات الثقافية والتوعوية خلال شهر نوفمبر، ضمن فعاليات المبادرة الوطنية الشاملة "صَحِّح مفاهيمك"، وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بالدقي، في تمام الساعة الثانية ظهرًا من كل يوم جمعة.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين الوزارتين ، وحرصهما المشترك على تعزيز الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي قد تمس النسيج الوطني والسلم الاجتماعي،

وتأتي هذه المبادرة في سياق التعاون المستمر بين الوزارتين من أجل توحيد الجهود لنشر الفكر المستنير، وتحصين المجتمع ضد الأفكار الهدامة والمفاهيم المغلوطة، من خلال تقديم خطاب ثقافي وديني متكامل يسعى إلى بناء وعي وطني رشيد.

وتهدف المبادرة إلى تصحيح عدد من المفاهيم والسلوكيات التي تؤثر سلبًا على تماسك المجتمع، من خلال مناقشة قضايا تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتقديمها في إطار علمي وثقافي متوازن، يعكس روح الاعتدال والانتماء والمسؤولية.

وتتضمن فعاليات شهر نوفمبر أربع محاضرات نوعية تغطي موضوعات اجتماعية وأخلاقية وسلوكية مهمة، هي: إدمان السوشيال ميديا، وخطورة الرشوة، والتعدي على الجار، وتكريم كبار السن ورعاية أصحاب الفضل. ويشارك في هذه الندوات نخبة من العلماء والمفكرين والأدباء، الذين يقدمون رؤى تجمع بين الأصالة والمعاصرة، بهدف ترسيخ القيم الإيجابية وتعزيز الوعي الفردي والجماعي.

كما تسعى الوزارتان من خلال هذه الفعاليات إلى تفعيل دور المؤسسات الثقافية والدينية في بناء الإنسان المصري القادر على التمييز بين الفكر الصحيح والمنحرف، وعلى مواجهة التحديات الفكرية والسلوكية التي تهدد استقرار المجتمع.

وتؤكد الوزارتان أن مبادرة "صَحِّح مفاهيمك" تمثل خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة بين الثقافة والدين في خدمة المواطن، وترسيخ قيم التسامح والانتماء، ودعم بناء مجتمع واعٍ يقوم على العلم والأخلاق والفكر المستنير.