العمل: 185 فرصة عمل جديدة بشركة للخدمات البحرية بالسويس

أعلنت وزارة العمل عن توفير 185 فرصة عمل جديدة بمحافظة السويس، وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وشركة "تريد مار" للخدمات البحرية، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف المحافظات وفتح آفاق جديدة للتشغيل.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل التخصصات التالية:50 سائقًا (رخصة قيادة أولى) – براتب 16,000 جنيه،و25 مشغل ونش RTG – براتب 11,500 جنيه،و25 مشغل ونش RS – براتب 12,000 جنيه،و25 مشغل ونش STS – براتب 12,000 جنيه،و15 مشرف مواقع – براتب 12,000 جنيه،و15 محاسب موقع – براتب 12,000 جنيه،و15 أخصائي موارد بشرية (HR) – براتب 12,000 جنيه،و15 مسؤول مشروعات – براتب 8,000 جنيه.

وقالت هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، إن التقديم يشترط أن تكون لدى المتقدمين خبرة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، وأن تتراوح أعمارهم بين 25 و50 عامًا، مع ضرورة أن يكون المؤهل الدراسي متوسطًا أو عاليًا بحسب طبيعة الوظيفة.

وأكدت وزارة العمل أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaBFBuo7ow-Eh5sIyQblkW4pIwwpx--lD3FlHLHis_DoaeIg/viewform?usp=publish-editor
ودعت الوزارة جميع الراغبين إلى سرعة التسجيل والتقديم، مؤكدة استمرارها في تنفيذ خطط التشغيل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بما يسهم في الحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

