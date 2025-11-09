كيوان لـ "صدى البلد" : تطور متسارع في خدمات التوقيع الإلكتروني وتعاون مع شركات المحمول لتوسيع الاستخدام

أكد محمد كيوان، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت تراست للتوقيع الإلكتروني، أن قطاع التوقيع الإلكتروني في مصر يشهد تطورًا مستمرًا يومًا بعد يوم، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الخدمات الإلكترونية في مختلف المجالات.

أوضح كيوان فى تصريح خاص لصدى البلد أن خدمات التوقيع الإلكتروني لم تعد تعتمد فقط على التوكن المخصص للحواسب، بل تطورت لتصبح أكثر سرعة ومرونة من خلال تطبيق مخصص للهواتف المحمولة، يسمح بإتمام عمليات التوقيع بشكل آمن وميسر دون الحاجة لأي أجهزة إضافية.

وأضاف أن الشركة تعمل حاليًا على التعاون مع شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري لتفعيل التوقيع الإلكتروني عبر الشريحة الإلكترونية (eSIM)، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تسهيل استخدام الخدمة لجميع فئات المستخدمين.

وأشار كيوان إلى أن أعمال الشركة تشهد نموًا متصاعدًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مدفوعة بتبني الدولة منظومة مصر الرقمية وتوسعها في تطبيق الخدمات الحكومية الإلكترونية التي تتطلب حصول المواطنين والشركات على توقيع أو ختم إلكتروني كبديل للتوقيع التقليدي.

ولفت إلى أن عدد التوقيعات والأختام الإلكترونية التي جرى إصدارها تجاوز مئات الآلاف، متوقعًا زيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التوسع في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والنافذة الموحدة للجمارك، ورقمنة خدمات التأمينات الاجتماعية وغيرها من المبادرات الرقمية الحكومية.