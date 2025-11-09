سابع مدرب.. هل ينجح عبد الرؤوف في كتابة فصل جديد في تاريخ المدربين المصريين ؟

يواجه النادي الأهلي نظيره الزمالك بعد قليل في المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال (2025).





ويأمل أحمد عبد الرؤوف المدير الفني في تحقيق الفوز والتتويج ببطولة كأس السوبر المصري لإنقاذ موسم الفارس الأبيض، الذى تمكن من الإطاحة بفريق بيراميدز بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية.





وفي حال تتويج أحمد عبد الرؤوف ببطولة السوبر المصري يصبح سابع مدرب مصري في التاريخ يفوز بلقب السوبر حيث سبقه كل من :-حسن شحاتة وطارق العشري ومحمد حلمي وعبد العزيز عبد الشافي وعبد الحميد بسيوني وحسام البدري.