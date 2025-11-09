تصرف من وزيرة التضامن تجاه جامعة الأقصر الأهلية لطباعة المناهج بلغة برايل

سلمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيسة جامعة الأقصر والمكلفة بتسيير أعمال جامعة الأقصر الأهلية طابعة "برايل" مهداة من وزارة التضامن الاجتماعي لجامعة الأقصر الأهلية، وذلك لطباعة المناهج بلغة "برايل"، وذلك في إطار التيسير على الطلاب ذوي الإعاقة البصرية.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، مقر جامعة الأقصر الأهلية، بحضور لفيف من قيادات وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي والمحافظة والجامعة.

كما قامت الدكتورة مايا مرسي بتسليم عدد من الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية المستفيدين من مشروع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة لاب توب ناطق، وذلك في إطار تكافؤ الفرص التعليمية والتيسير على الطلاب في العملية التعليمية.

وخلال الزيارة، تفقد الوزيران مباني جامعة الأقصر الأهلية، والتي تتكون من مبنى أكاديمي في المرحلة الأولى، بمساحة إجمالية تبلغ 12893 متر مربع، ويتكون المبنى من دور أرضي ودورين متكررين، وساحة انتظار، ويضم المبنى مدرجات وقاعات دراسية ومعامل ومكاتب إدارية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعيادة طبية وقاعة سيمينار ومركز اختبارات إلكترونية ومطعم ومتحف.

هذا وقد رافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات.