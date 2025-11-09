الاستدامة العمرانية تدعم النمو في المشروعات السكنية والتجارية

تشهد السوق العقارية المصرية استمرارًا في معدلات النمو خلال عام 2025، مدعومة بتوسّع عدد من شركات التطوير العقاري في مشروعات جديدة، وتزايد وتيرة التسليمات والتوسع في المدن الجديدة. وكشفت بيانات الربع الثالث من العام عن تسجيل مبيعات إجمالية مرتفعة، مدفوعة بتزايد الطلب على المشروعات المتكاملة التي تجمع بين السكن والخدمات التجارية والترفيهية، في إطار الرؤية الوطنية للتنمية العمرانية المستدامة 2030.

وأظهرت نتائج الفترة الممتدة حتى نهاية سبتمبر تحقيق زيادات قوية في معدلات التسليم والإيرادات، مع إطلاق مشروعات وشراكات جديدة تستهدف تنمية محفظة الأراضي في مناطق استراتيجية مثل شرق القاهرة وهليوبوليس الجديدة، إضافة إلى مشروعات تجارية حديثة داخل المجتمعات السكنية الكبرى، بما يدعم تكامل البنية العمرانية ويعزز التنافسية في قطاع التطوير.

وفي ختام البيان، أفادت شركة مدينة مصر (MASR.CA) بتحقيق مبيعات جديدة بلغت 36.3 مليار جنيه مصري، وارتفاع في معدلات التسليم بنسبة 112% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، إلى جانب حجوزات بقيمة تقارب ملياري جنيه، مؤكدة استمرارها في تنفيذ مشروعاتها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.