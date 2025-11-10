مدبولي يحضر منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي.. اليوم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احذر.. نشر شائعات بهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة تعرضك للحبس 5 سنوات
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025
رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين
ترامب يسجّل سابقة تاريخية بحضوره مباراة بدوري كرة القدم.. فيديو
متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها
الشرع: سوريا حققت إنجازات دبلوماسية ملموسة خلال 11 شهرا
يزيد الرزق وينجيك من أعدائك.. النبي أوصى بهذا العمل
يحملان مئات الركاب.. غرق قارب للمهاجرين وفقدان آخر قبالة سواحل ماليزيا
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
تباينا عالميا واستقرار محلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين 10-11-2025
13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها
أخبار البلد

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي، بأحد فنادق القاهرة.

ويقام منتدى التجارة والاستثمار المصري- الخليجي بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية علي مدار يومين تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، والذي تنظمه كل من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الغرف التجارية الخليجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


 رئيس الوزراء


ويأتي المنتدى في إطار العلاقات الراسخة التي تجمع بين مصر والأشقاء في دول مجلس التعاون، وكذا في إطار حرص الجانبين على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بينهما إلى آفاق أرحب بما يُسهم في إطلاق المزيد من الشراكات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري، ومضاعفة الاستثمارات الموجهة إلى مصر، لاسيما مع المزايا والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين من دول مجلس التعاون.
 


و يشهد المنتدى – المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجاسم محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية- مشاركة رفيعة المستوى تضمن عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بملفات التجارة والاستثمار من مصر ودول مجلس التعاون، فضلاً عن نخبة من أهم الشركات ورجال الأعمال من الدول الخليجية الشقيقة.
 

ويشهد المنتدى عدداً من الجلسات ومحاور العمل تشمل: آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون - الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر، وقصص نجاح المستثمرين الخليجيين- آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية- الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة- آليات ومجالات تعزيز الأمن الغذائي- مصادر وآليات التمويل).

