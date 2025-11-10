مدرسة الخط العربي فاعلية بمتحف الفن الإسلامي

اطلق متحف الفن الإسلامي، فعاليات مدرسة الخط العربي الموجهة لفئتي الصغار والكبار، والتي تهدف إلى تنمية المهارات الفنية والتذوق الجمالي لفنون الخط العربي بجمالياته وتنوع أنماطه.



جاء ذلك في إطار حرص متحف الفن الإسلامي بالقاهرة على إحياء الفنون التراثية الأصيلة ونقلها للأجيال الجديدة.

متحف الفن الإسلامي



أوضحت إدارة متحف الفن الإسلامي، إن فاعليات المدرسة استهلت أولى أعمالها بورشة تدريبية حول أشكال الحروف العربية وطرق كتابتها الصحيحة ، في أجواء من الإبداع والتعلم الممتع داخل قاعات المتحف التي تزدان بروائع التراث الإسلامي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن دور المتحف في نشر الثقافة البصرية وتعزيز الهوية الفنية والحضارية المصرية من خلال برامجة التعليمية والأنشطة التفاعلية المستمرة.

يذكر أن بدأت فكرة إنشاء متحف الفن الإسلامي في عهد الخديوي إسماعيل عام 1869، لكنها لم تدخل حيّز التنفيذ إلا في عهد الخديوي توفيق عام 1880، حين قام فرانتز باشا بجمع التحف الإسلامية وعرضها في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله، تغير اسم المتحف من “المتحف العربي” إلى “متحف الفن الإسلامي” في عام 1951، ليعكس طابعه الشامل للفنون الإسلامية عبر العصور.

ويتميز المتحف بواجهة مطلة على شارع بورسعيد مزخرفة بزخارف مستوحاة من العمارة الإسلامية المصرية. يحتوي على مدخلين، أحدهما في الجهة الشمالية الشرقية والآخر في الجنوبية الشرقية. يتكون من طابقين: الأول مخصص لقاعات العرض التي تضم 4400 قطعة أثرية، من بينها قاعة مخصصة لعصر محمد علي، أما الطابق الثاني فيشمل المخازن وقسم ترميم الآثار، ويضم إجمالاً أكثر من 100 ألف قطعة أثرية.

